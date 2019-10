Pidieron justicia por Cristian González: "Hay muchas dudas"

Durante un enfrentamiento que se produjo en inmediaciones del barrio Antártida Argentina, en la zona oeste de Paraná, Cristian González recibió un disparo, caminó unas cuadras, se desvaneció y murió. Por el hecho hay un adolescente de 17 años detenido e imputado, pero nadie sabe por qué la víctima estaba en un lugar que no frecuentaba y con personas que no conocía. Por esta y otras dudas que giran en torno a la causa la familia del joven asesinado pide que se esclarezca el hecho, que hablen los testigos que presenciaron el hecho y que se haga justicia. Por ello ayer, al cumplirse dos meses del crimen, se manifestaron frente a los Tribunales de la capital provincial.

“Nosotros estamos acá porque hoy, 17 de octubre, se cumplen dos meses de que a mi hermano le quitaron la vida en calle República de Siria, dos meses que a nosotros no nos dan ninguna explicación de cómo va la causa, lo único que nos dicen es que es algo muy confuso, el chico que está con el arresto se abstiene a declarar, todavía no ha declarado, los testigos lo único que dicen es que vieron que este chico le dispara a Blanco (otro joven que estaba en el lugar del hecho), pero nadie vio cuando le dispara a mi hermano. Lo único que queremos pedir es justicia”, dijo a UNO Lorena, hermana de Cristian González.

“Hace 60 días que mi hermano no está con nosotros, estamos llorando por mi hermano, no sabemos qué pasó con Cristian, dos meses que su hijo no está con su papá, que su mujer quedó sola con su bebé y que mi mamá está llorando. El fiscal nos dice que esta es una situación muy confusa, que lleva tiempo, pero no hay testigos, o no sé si la gente, por ser de ese barrio, tiene miedo. Yo lo único que les pido con la mano en el corazón es que por favor se pongan en nuestro lugar. Nosotros queremos saber qué pasó con mi hermano, por qué motivo lo mataron, con quién andaba mi hermano ese día. Porque hay versiones de que andaba con una chica en ese problema que hubo, no sabemos quién es, hay un testigo que sabe esto, no puedo dar nombres porque no se tampoco quién es, pero dicen que andaba una chica. Nosotros queremos saber quién es y por qué motivo le pasó esto a mi hermano”, agregó la mujer.

González fue ultimado, según lo referido, en una zona caliente de la ciudad, a metros de la puerta de la vivienda del narcotraficante Daniel Tavi Celis, hoy juzgado por liderar dos organizaciones de comercio de drogas. Y las consecuencias de esta actividad están a la vista en muchos jóvenes presos de las drogas, en una zona postergada.

“Lo mataron por la espalda, lo dejaron tirado en una esquina, nosotros nos venimos a enterar de su muerte a las seis de la tarde, siendo que esto pasó a las ocho de la mañana”, expresó Lorena, y agregó: “También la duda que tenemos es por qué en el acta de defunción de mi hermano dice que murió a las 9.40 de la mañana, siendo que a nosotros nos dicen que murió entre 7.40 y 8.40 de la mañana. Tenemos muchas dudas de lo que pasó, nadie nos explica nada”.

Las intrigas de la familia de González se suman a otras cuestiones que no tienen claras: “Dicen que hubo también otra persona, que eran tres los que andaban esa noche, no sabemos por qué la gente no quiere hablar. Yo no sé qué poder tienen los que le hicieron esto a mi hermano, no quiero dar nombres porque tampoco quiero decir que este chico (por el imputado) fue el asesino, porque no sabemos quién fue realmente. Si fue este chico que está con el arresto o si hay otra persona mayor involucrada y el chico se quiere hacer cargo. Pedimos que el fiscal ponga más voluntad, más mano dura, porque hace dos meses que no nos dan explicaciones. Estamos yendo y viniendo a Tribunales, nadie nos dice nada, y nosotros necesitamos que él descanse en paz y calmar este dolor que nosotros sentimos, porque no lo vamos a recuperar a Cristian, pero queremos saber qué fue lo que pasó ese día, quién andaba con Cristian, por qué empezó esa pelea, por qué mi hermano apareció muerto en un lugar que nosotros ni siquiera sabíamos que andaba ahí, porque él no frecuentaba por esa zona, no sabemos con quién llegó. Porque él del barrio Jauretche se fue a su barrio natal, pasó por la Villa 351, porque amigos suyos me dijeron que hasta las 4 de la madrugada anduvo en el barrio, y no entendemos cómo terminó muerto en ese lugar, si iba pasando, si se metió a defender a alguien. Pedimos justicia, porque Cristian tenía 22 años, toda una vida por delante”, concluyó la mujer.