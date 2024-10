Pedirán llevar a juicio al adolescente que chocó y mató a una familia

En el lugar murieron el padre y su hijo Ian, mientras que Daniela y Ariana fueron trasladadas en grave estado al Hospital Masvernat de Concordia. Una semana después, falleció la mujer y, posteriormente, la pequeña.

Siniestro vial choque Concordia.jpg

Ahora, la fiscal determinó que la acusación contra el adolescente será por "homicidio culposo agravado", una calificación que refleja la gravedad de lo ocurrido, consignó Diario Río Uruguay.

El hecho conmocionó a las comunidades de Concordia y Federación. El 14 de abril, una caravana de unos 200 vehículos salió desde Concordia a Federación para exigir justicia. El punto de encuentro fue la escuela Jesús Nazareno. Hubo una misa en el lugar donde se produjo el fatal accidente y de ahí se movilizaron hacia Fiscalía y la plaza principal de Federación.

Caravana marcha federacion.jpg

Testigos

En la causa hay algunos testigos que permitieron establecer la responsabilidad penal del adolescente. Una pareja de la ciudad de Concordia apuntó a una “imprudencia” por parte de uno de los conductores involucrados en el accidente. “Cuando me pasa el Fox (al mando del joven) a nosotros, ahí hace un zigzag, me hace un finito, y el accidente ocurrió adelante nuestro a unos 300 o 400 metros, cuando el Fox invade el carril del Chevrolet Cruze. El Fox iba arriba de los 100 kilómetros porque cuando me pasó, tiró otro cambio y se alejó rápidamente”, detalló Andrés quien circulaba al mando de un utilitario Partner. En tanto, un vecino de Benito Legerén contó: “El Chevrolet venía bien por su mano y fue el Volkswagen Fox que hace un zigzag y se cruza de carril”.