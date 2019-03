Miguel Cristo, el padre de Nahiara, acusó a su pareja por la muerte de la niña

Miguel Cristo, el padre Nahiara, la niña de dos años que falleció tras ser torturada y que se encuentra detenido en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, habló al ser trasladado a Tribunales para una pericia médica en la que se constató que Cristo lleva un tatuaje con el nombre de su hija.





"Que averigüen quién es Yanina Lescano. Ella es la responsable de todo. De todo es responsable ella, de todo. Que la investiguen a ella. No fumo, no tomo, no me drogo", reiteró al programa Códigos de ElOnceTV.





La mujer, quien está detenida en la Unidad Penal Nº 6 había dicho que con Cristo había vivido un infierno y lo acusó de maltrato y violencia de género.





lescano.jpg





El padre de la niña muerta dijo que la mujer "tenía amenazados a todos" y deslizó que practicaba brujerías: "Ella me obligaba a comportarme así. Hacía brujerías. Me hacía bañar con hojas, vinagre, mieles. Me tenía amenazado con un revólver, una pistola".





Nahiara, de dos años, murió en el hospital San Roque el 8 de febrero. Había ingresado totalmente descompensada y convulsionando. Estaba desnutrida, deshidratada, tenía marcas de ligaduras en los pies, quemaduras de cigarrillo y fracturas de vieja data y el rostro desfigurado por la rotura del tabique nasal.





Tras el informe de los médicos su padre quedó detenido y luego fue imputado del delito de homicidio agravado por el vínculo.





Tras el parto de su pareja, Yanina Lescano quien dio a luz horas más tarde del fallecimiento de la pequeña, también fue imputada por el mismo delito y enviada a la cárcel de mujeres de Paraná con prisión preventiva. Ambos aguardan la elevación de la causa a juicio.