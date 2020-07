Les ganó a las cartas, lo siguieron, lo chocaron, le robaron y luego murió

Dos hombres de 30 y 32 años quedaron detenidos y alojados en la Alcaidía de Tribunales de Paraná, luego de que se profundizara la investigación por la muerte de un vecino de Hasenkamp, que a mediados de mayo tuviera una discusión, un choque, el robo y su posterior deceso.

Se informó a UNO que este jueves fueron detenidos en Hasenkamp y en Puerto Yeruá (Concordia), dos hermanos quiénes están directamente vinculados con la muerte de Eduardo Monzón de 64 años.

Todo se inició en la madrugada del 30 de mayo, en el bar de Club Sarmiento de la localidad de Paraná Campaña. Ahí Monzón le habría ganado a las cartas, jugando al nueve, a los hermanos, quienes en definitiva perdieron cerca de 3.000 pesos en efectivo.

homicidios detenido 1.jpg

El malestar de los perdedores habría sido porque entendieron que el triunfo del Monzón no fue leal. Según la reconstrucción inicial, el hombre se retiró del bar, cerca de las 2 de la madrugada, y con posterioridad los dos hermanos en distintos vehículos salieron a buscarlo.

Tras localizarlo, lo chocaron a Monzón mientras se trasladaba en bicicleta. En esa situación le habrían robado el dinero del juego de las cartas.

Monzón sufrió golpes y lesiones, y una importante fractura en la clavícula.

En la asistencia médica, fue estabilizado, por lo que se le dio el alta tras estar internado varios días. Lo que pasó al poco tiempo, fue el fallecimiento de Monzón.

Para sus familiares, la muerte estuvo siempre relacionada con el incidente en el bar y los golpes y lesiones que padeció por el choque intencional.

Siempre partiendo del enojo de los allegados, no les quedó muy en claro el informe médico que no vinculó esta situación y que llevó a que no se practicara la autopsia correspondiente. Esto derivó en el cierre inicial de la causa, que luego se reabrió por la insistencia de los familiares y la existencia de un abogado querellante.

Los parientes de Monzón recurrieron a la Dirección de Investigaciones para pedir asistencia, y en esa instancia el titular Fabio Jurajuría destinó personal de Homicidios a trabajar en la hipótesis de los allegados del hombre de Hasenkamp.

De esa manera recolectaron información que llevó a que el fiscal Ignacio Aramberri tomara una serie de medidas judiciales que terminaron este jueves, con la detención de los dos hermanos de apellido Gauna.

homicidios detenido.jpg

La Justicia ordenó la búsqueda de los dos muchachos, uno en Hasenkamp, y el segundo en Yeruá, en Concordia. Allí, se dispuso el secuestro de sus vehículos particulares, de los celulares, ropa y el posterior traslado a la Alcaidía de tribunales de Paraná.

Se cae de maduro que con la revitalización de la causa, habrá intervención del cuerpo de médicos forenses de la Justicia, nuevos informes clínicos que profundicen y aclaren los motivos del deceso de Monzón.

También se ordenarán pericias a los vehículos para determinar cómo se produjo el choque del ciclista y otras medidas que aclaren cómo sucedieron los hechos de la violenta madrugada que terminó con la víctima sufriendo lesiones por el choque, el robo de dinero, y su lamentable deceso más que misterioso.

Los familiares creen que se estaría frente a un homicidio, en tanto que las autoridades judiciales necesitan los elementos probatorios para confirmar la idea de los parientes.

Las pericias van a apuntalar si esta investigación judicial y policial, termina siendo una muerte violenta o culposa.