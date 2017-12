La Cámara confirmó el procesamiento de Cristina y también pidió su detención

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah pidieron la detención de Cristina Elisabet Kirchner.

Lo hicieron al confirmar la decisión del juez Claudio Bonadio quien procesó con prisión preventiva a la ex presidente y a otros ex funcionarios del gobierno anterior por considerar que cometieron delito al firmar el Memorándum de Entendimiento con Irán por el Caso AMIA . La causa se inició por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. La detención de la ex presidenta no se hará efectiva hasta que el Senado decida avanzar con su desafuero.