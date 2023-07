La búsqueda de Luisina: allanamientos, secuestro de un vehículo y dudas sobre el conductor

Luisina se encuentra en situación de calle y es madre de dos hijos menores que no están con ella. Según denunció su madre, “tiene problemas”, de los cuales no es correcto brindar información a fin de preservar la intimidad de la joven y su familia.

Respecto a cómo avanza con la investigación para dar con el paradero de la joven, la fiscal Rivoira precisó que “se hicieron allanamientos y se están registrando cámaras; hay una persona demorada. Hasta ahora”.

Además de los allanamientos, la investigación incluye el “registro de cámaras, averiguaciones, entrevistas, rastreo de líneas y más”.

Un secuestro y un misterio

Ayer, se ordenó la búsqueda de un vehículo tipo Kangoo, en el que se cree Luisina se pudo haber desplazado junto a un hombre. El rodado en cuestión fue encontrado y secuestrado, además, se avanzó con un allanamiento en la casa del titular del vehículo, pero a esta persona no se la pudo ubicar.

Se informó a UNO, que hay varias hipótesis sobre esta llamativa ausencia, pero no se descarta nada al respecto, sobre la posibilidad que ese hombre sepa qué ocurrió con Luisina.

Para colaborar con la investigación, desde la Jefatura de Policía provincia se envió a tres comisiones de personal especializado en Homicidios, Trata de Personas e Inteligencia Personal. Se busca aportar la experiencia de los investigadores y ayuden a sus pares de Concordia.

Marcha

En tanto, también ayer familiares, amigos y vecinos de la joven se dieron cita en los Tribunales de Concordia para exigir celeridad en la investigación por el paradero de la joven. También reclamaron obtener información por parte de la fiscal Julia Rovaira.

Luisina Leoncino Marcha Concordia.jpg Familiares, amigos y organizaciones marcharon en Concordia por el paradero de Luisina Leoncino. Foto gentileza LT 15.

La última novedad importante fue que un hombre de 44 años fue demorado, pero ningún otro detalle trascendió. En la marcha, una amiga de la joven desaparecida, Johana Betancur contó a LT 15 su último contacto con Luisina: “La última vez que hablamos fue el domingo 9 por la noche por WhatsApp. Siempre charlábamos, todos los días. Ese día noté que estaba rara, nada más. Le dije que estaba un poco cortante y me dijo que andaba en algo, pero no me dijo en qué”.

Enseguida, precisó: “El último mensaje con ella fue a las 23.15. Ella recibió los dos audios que le envié, pero no respondió. Al otro día a la mañana le mandé ‘hola’ y no me contestó”.

Concordia: demoraron a un hombre por la desaparición de una joven

En diálogo con UNO, Alejandra Miño, tía de la joven desaparecida, expresó su zozobra ante la falta de información precisa sobre el avance de la investigación. “Quien la vio por última vez fue mi sobrina Paula (NdelaR: hermana de Luisina)”.

“Hasta el momento sólo sabemos que hay un detenido y que estaban chequeando las cámaras para saber sobre las empresas de remis con la que se movía Luisina, nada más”, agregó finalmente la mujer.