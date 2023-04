Jurado popular declaró culpable al acusado de matar en una pelea callejera

"Lo apuñaló en el pecho y lo mató"

Previamente, antes de las 10 de la mañana comenzaron los alegatos de cierre.

El fiscal Laureano Dato dijo: "Hemos demostrado con las pruebas, los testimonios, los informes, que el día 8 de diciembre de 2021 a las 18 Claudio Ríos se encontraba sentado en las escalinatas del monoblock del barrio Rocamora con dos amigos. En frente, en la plaza, estaba Pablo Britos. Estaba solo, tomando cerveza y allí se produjo lo que todos escuchamos acá: una discusión. Britos lo molestó, lo que se comprobó es que por esa reacción ante dichos gritos de la víctima, el ciudadano acusado con un temperamento absolutamente desproporcionado se dirigió y le asestó una puñalada en el pecho, perforándole el corazón".

Valoró fundamentalmente los testimonios que se escucharon en el juicio, de las personas que estaban en la plaza en ese momento, quienes "observaron un episodio absolutamente violento que nunca habían visto y que les generó el temor frente a esta situación".

"Los testigos presenciales del hecho vieron lo que sucedió, afirmaron que solamente hubo una discusión o unos gritos por parte de Britos que estaba solo y alcoholizado. Era una pelea de manos. Y en el caso de Melody, que fue la testigo más despierta, más importante, dio detalles precisos de lo que sucedió: dijo que Ríos estaba sentado y que fue él quien se dirigió hasta Britos con un arma en la mano. Es decir, frente a insultos, a unas palabras como ‘ey vos’, Ríos reaccionó de un modo letal ¿Por qué? Porque él tomó el destornillador casero, se dirigió a Britos y mantuvieron una pelea desproporcionada porque pablo britos estaba borracho y además desarmado. No hay un solo elemento en este juicio que afirme lo que sostuvo el imputado, que era una pelea con armas blancas. No es así", afirmó el fiscal.

Juicio por jurados Marcelo Claudio Ríos homicidio Pablo Raúl Britos alegato de cierre.jpg

"Melody observó perfectamente que Ríos sacó de su moto el destornillador y fue a la plaza ¿Qué riesgo corría Ríos? Estaba sentado con otro amigo en una plaza llena de gente porque era feriado y en ningún momento corrió riesgo su vida pero tuvo una reacción que la ley no autoriza", agregó

"La víctima se defendió con una mochila. Eso es una afirmación irrefutable que la hicieron Melody y otro testigo, el señor Altamirano, un vecino de la plaza que vive a 40 metros y fue quien llamó al 911 y dijo que había una pelea en la plaza, y que la pelea era con armas blancas. Sin embargo, cuando vino a declarar describió la pelea, que la víctima cayó en más de una oportunidad, Ríos dominaba la pelea porque Britos estaba borracho y él estaba armado. Él no pudo afirmar que la víctima se defendía con un arma blanca. Todo lo contrario: se defendió con una mochila o con un bolso".

Entre otras evidencias analizadas, el fiscal Dato sostuvo: "Ríos no tenía una sola herida en su cuerpo. Si es como dice él que se defendió de una persona que la atacó con un arma blanca, al menos un rasguño tenía que tener y no lo tuvo, porque la víctima se defendió solo con una mochila, fue dominada y cayó tres veces. No le bastó eso a Ríos, fue a más, lo apuñaló en el pecho y lo mató".

"Tenemos el derecho de defendernos"

A su turno, el defensor oficial Juárez refutó: "La historia no fue como dijo la Fiscalía ¿Tenemos la certeza absoluta, más allá de la duda, de cómo fue esta historia? La víctima estaba borracha y violenta. Del análisis de la botella de Coca Cola surgió que tenía una bebida alcohólica del tipo cerveza, estaba prácticamente vacía".

"La historia de la acusación inicia desde que estaban sentados en las escaleras, pero Altamirano y Gómez dijeron que previo a esa instancia el señor britos y ríos se encontraban discutiendo al lado de la cisterna, y ahí empezó, le pedía plata, 'dame plata o te voy a matar'. A partir de ahí empieza esta historia, porque aquí hay una amenaza de vida".

Britos estaba en el banco y empieza la agresión ilegítima cuando se levanta y avanza, Ríos sale y se defiende ¿qué testigo pasó por el proceso que haya advertido que britos estaba inmóvil sentado en ese banco, pasivo, sin moverse?", interrogó, y agregó: "Por el contrario, Britos se para, camina y ahí cruza la plaza y empieza la pelea".

Por otro lado, el defensor se refirió al llamado al 911 del vecino Altamirano: "Hay dos que se están peleando con cuchillos", dijo. "Es una persona con experiencia que hizo cursos de defensa personal. Ese mismo día le dijo al policía que ‘esto era una pelea de arma blanca’ por los movimientos que hacían", agregó Juárez.

En el mismo sentido, contó lo que había declarado otro joven que estuvo en la plaza: "Primero no recordaba nada. Después recordó que era una pelea de cuchillos, que se tiraban a matar. Si era una pelea de puños, no era a matarse. A esto lo dijo a las 24 horas de haberse producido el suceso".

Respecto a un grupo de cuatro chicas que estaban en la plaza, una de ellas, Melody, dijo que vio a Ríos con un arma blanca, pero, remarcó el defensor, las otras tres no lo vieron: "Celeste Mendoza, Morena Ávalos, Luisiana Mendoza, en el mismo lugar donde estaba Melody, no vieron a ninguno de los dos elementos en las manos. Y Melody vio con una vista supersónica un arma blanca a una de las partes", sostuvo para desacreditar a la principal testigo de la Fiscalía.

"Todas las personas tenemos el derecho y la obligación de defendernos. A esto no lo digo yo, lo dijo Juan Pablo II en la Encíclica de la Defensa", concluyó Juárez.

Luego, Callejo cuestionó que el juez Mayer no le permitió a la defensa realizarle una pregunta a la testigo Melody acerca del arma blanca que vio en la mano de Ríos. Aseguró que quedó vedada "la posibilidad de saber si era el elemento que está hoy secuestrado. Nunca vamos a saber qué vio Melody en la mano de Ríos. Porque no se nos dejó preguntarle", lamentó.

Asimismo, expresó su queja respecto de que la testigo Melody no fue a declarar el primer día del juicio, para cuando estaba citada, y fue compulsada con la Policía para asistir. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con un joven del barrio que era de interés para la defensa. Aquí se repite un problema que se evidencia en otras causas, que es lo que los defensores critican como una "desigualdad de armas" en el proceso.