Investigan si una nena fue abusada en un jardín maternal de Feliciano

"Esto ocurrió el viernes 25 de octubre. Cuando mi nena sale del jardín lo hace con una conducta rara y enojada. Yo creía que estaba jugando. Le digo que camine bien y ahí ella me responde mal. Cuando llegamos a casa quiebra en llanto y pregunta por su padre. Ella estaba desesperada. Se durmió llorando. A las ocho de la noche la despierto y le digo que la iba a bañar y ella no quería. Cuando vamos al baño y la estoy por limpiar, ella no quería. Me pedía que la deje. Ahí manifestó que un compañero le metió el dedo en la colita", relató la madre a Notidiario de Feliciano.

Y agregó: "Luego, cuando nos íbamos a lo de la abuela, grabé lo que me dijo. Ella decía que el compañero le metió el dedo en la cola y que le dolía, que le dijo a la seño y que no hizo nada. Después fuimos al médico de guardia del hospital y activaron el protocolo. Encontraron la colita irritada y en la bombachita había un manchón de sangre. Me preguntaron si quería hacer la denuncia y dije que sí. Radiqué la denuncia y eso pasó directamente a Fiscalía".

"Estaba desesperada"

Enseguida, la mujer contó que los días que siguieron a la denuncia fueron difíciles y que no obtuvo respuestas claras de los organismos como el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Entre Ríos (Copnaf) y la Fiscalía. Por el contrario, dijo que se sintió amenazada. "Yo estaba muy desesperada y voy al Copnaf. Ahí me dicen que no estaban enterados de la denuncia, que se iban a comunicar con fiscalía. Pasaron dos días y mi nena seguía con dolor. Más tarde, la pediatra constató más señales. Nuevamente me acerqué al Copnaf a ver si me podían ayudar y me dijeron que no. Además, me dijeron que si yo sacaba el caso en los medios se iban a manejar de otra manera. También me llama la fiscal y me pidió que me acerque inmediatamente. La fiscal estaba con una psicóloga y me dijeron que andaba muy nerviosa y que así como estaba solo iba a lograr que me saquen la nena".

"Me dijeron que no saque nada por los medios porque me iban a sacar a la nena, que los deje actuar a ellos. Yo estaba desesperada y una palabra sobre como iban a trabajar. Yo confié en la justicia. Fui a hablar con la directora y me dice que ella no le llegó ninguna notificación. El 6 de diciembre tuvimos una Cámara Gesell donde la nena manifestó que el compañero era grande y tenía las llaves en las manos", finalizó.

La comunicación de Copnaf no fue óptima

Tras la fuerte repercusión del caso, el intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, expresó su preocupación y señaló que la causa ha experimentado avances significativos. Indicó además que mantuvo un encuentro con la madre de la nena, como así también con las autoridades del Jardín maternal y la Fiscalía.

Sobre la marcha de la causa, señaló que se le informó que en Cámara Gesell la menor no mencionó juegos con otros niños, sino que habló de la presencia de un adulto, lo que obligó a las autoridades a profundizar la pesquisa, adoptando nuevas acciones y diligencias legales. Asimismo, refirió que desde el Copnaf se le había recomendado a la madre no exponer a la niña, aunque también reconoció que la comunicación de las autoridades no fue óptima.