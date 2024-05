Fernando Caviglia: descartan situación de índole sexual y piden sobreseimiento

Fernando Caviglia, ex secretario de Estado de la provincia, está acusado de atacar a una mujer que pidió un Uber el año pasado en Paraná.

El relato del hecho, que fue controvertido por la defensa porque no reunía los requisitos de ser claro, preciso y circunstanciado como exige el código, añadió que “consultando Caviglia, si ella era de apellido L, y si ella se dirigía hacia calle Borruat; subiendo de esta manera la mujer, engañada, al vehículo, en la parte trasera del mencionado automóvil, pidiéndole al conductor que la traslade a su domicilio; luego Caviglia toma calles y desvíos hacia el oeste de la ciudad, reclamando la mujer dicha actitud, mientras Caviglia la mantenía dentro del automóvil, diciéndole que la estaba llevando a su propio departamento en la zona del Parque Urquiza, para pasar un buen rato allí, no permitiendo que la mujer se bajara del automóvil…”.

El relato del hecho que Fiscalía pretende que se dirima en un juicio, comprendió que “todo ello hasta que la víctima comenzó a grabar aquella actitud con su celular, así como llamar a su pareja, DP, al que puso en alta voz, logrando con ello que Caviglia depusiera su actitud y la trasladara a las inmediaciones de calle Rondeau y Raúl Borruat de Paraná, donde la mujer pudo descender del vehículo y solicitar ayuda al funcionario policial de la garita que allí se encuentra; todo esto luego de más de 50 minutos retenida”.

Nulidades

La defensa planteó la nulidad del relato del hecho y pidió que fuese corregido. Sostuvo que no era necesario disponer un plazo alongado sino que se podía solucionar en la misma audiencia. La querella manifestó que no cambiaba su hipótesis del caso, pero la Fiscalía se opuso. El punto en conflicto consistió en que la defensa cuestionó la inclusión en el relato de la conjunción disyuntiva o, que posibilitaba la posibilidad de que fuese un móvil de UBER o de otro rodado que preste el servicio en alquiler, informó APF.

La defensa sostuvo que no era un dato menor porque la modalidad de acceso a los dos servicios es distinta. En el caso de la app, desde la empresa se brindan datos sobre la identidad del chofer, su imagen, el tipo y modelo de auto, el lugar donde se abordará la unidad y el destino, todo esto con el fin de evitar los engaños. Las acusaciones sostuvieron su hipótesis de que Fernando Caviglia engañó a la mujer y mediante esa conducta la hizo subir al auto. Ruhl analizó la cuestión y rechazó el planteo de nulidad, como así también rechazó el que la defensa planteó objetando que la conducta endilgada no se encuentra comprendida en ningún artículo de las leyes que protegen a la mujer contra la violencia machista.

Sobreseimiento

Con las nulidades rechazadas y quedando en claro que no hubo ninguna situación de índole sexual en todo el desarrollo del hecho, tal como quedó redactado, la defensa instó el sobreseimiento.

La defensa sostuvo que la mujer “jamás estuvo impedida de la libertad”, señalaron que pudo descender del rodado en numerosas ocasiones y no lo hizo, incluso destacaron que cuando el acusado, presionado porque la mujer lo filmaba, lo insultaba y le decía que su padre y su novio estaban al tanto de la situación –incluso se mencionó que la mujer le pasó el celular a Fernando Caviglia para que hablara con el novio-, le dijo que se bajara no lo hizo y le respondió “ahora me llevás a mi casa”, lo que el acusado hizo, dejándola en la puerta de una comisaría.