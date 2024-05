Federación: lo que se sabe de la muerte de pareja turista

Un hombre de 35 años, de Ucrania, y una mujer de 46 años de Kazajistán, fueron hallados sin vidas en la habitación de un apart hotel de Federación

El domingo fue hallada sin vida una pareja de turistas en un apart hotel de Federación. Mientras avanza la investigación policial y judicial se conocieron detalles que desconcertaron a la comunidad local.

El hallazgo de los cuerpos se produjo en el mediodía del domingo cuando un conserje de turno advierte que los huéspedes habían sobrepasado el horario de checkout, se acercó al departamento para comunicarles que debían pagar el resto de la jornada de estadía y, al no recibir respuestas se encontraron con la situación.

En la habitación no había signos de violencia pero sí frascos de pastillas -que están siendo analizadas- por lo que, los primeros trascendidos señalaron una autodereminación.

Embed

El cuerpo del hombre, identificado como Oleksandr Spitsyn, de 35 años, oriundo de Ucrania, estaba sobre la cama boca abajo. En tanto la mujer, identificada como Anna Nefodova, de 46 años, oriunda de Kazajistán, se encontraba en la cocina del apart hotel. Ambos tenían domicilio en la Provincia de Buenos Aires.

Más tarde se supo que viajaban con dinero de diferentes denominaciones y de varios países (reales, dólares, pesos etc.) estaban alojados desde el lunes pasado en ese alojamiento de Federación.

Según la información brindada por los investigadores, ninguno de los difuntos tenían marcas de violencia y encontraron en el lugar todas las pertenencias personales de ambos, como billeteras, dinero y tarjetas.

Los fallecidos tenían el domicilio establecido en la provincia de Buenos Aires y habían pasado unos días en el complejo “Terrazas de la Costa”, ubicado sobre calle San Lorenzo de la ciudad termal.

Pasado el mediodía personal de las divisiones Criminalística, Investigaciones y Médico forense de la policía de Federación tomó conocimiento del hecho y comenzaron la pericias indicadas por la fiscal en turno doctora Josefina Penon. Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial de la Ciudad de Concordia para su autopsia, cuyos resultados se aguardan.

En el mediodía de este domingo, una pareja de turistas fue hallada sin vida por personal de un alojamiento de la ciudad de Federación, donde se encontraban hospedados.

muerte hotel federacion.jpg

Sin hipótesis de homicidio

Los investigadores, en primera instancia, descartan un homicidio ya que no había ningún tipo de violencia en la parte externa ni interna del departamento. No faltaban pertenencias y el departamentos estaba ordenado y no había signos de intoxicación por monóxido de carbono d ella calefacción.

Se aguardan los resultados de la autopsia para determinar si la pareja ingirió algún tipo de sustancia y si fue en forma voluntaria.