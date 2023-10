El crimen de Barrientos: acusados piden conocer el expediente, pese a estar prófugos

En Paraná, se debatió una apelación en la causa del crimen de Barrientos. La fiscalía no quiere brindar información a sospechosos que tienen pedido de detención.

El fiscal Robledo sostiene que estas dos personas pertenecen al grupo de ocho que terminó con la vida del exlider de la Barra Fuerte de Patronato, que al momento de ser ejecutado estaba terminado de cumplir una condena a 11 años por doble homicidio que le habían dictado en 2015.

Robledo dijo en la audiencia de este lunes, que Costa oriundo de Laguna Paiva, Santa Fe, debe presentarse si quiere tener acceso al legajo y quedar bajo arresto preventivo por 60 días, ya que hay 56 muestras biológicas que cotejar entre otras pruebas a realizar. Además dijo que esta propuesta es para entorpecer la causa y también sostuvo que en Santa Fe se encontraron con mucha filtración de información.

El fiscal sostiene que es llamativo que Costa quiera intervenir desde el anonimato en la investigación y puso en duda que la firma donde se le da el poder a los abogados defensores sea del imputado porque no hay ninguna constancia. Si bien la defensa dice que Costa estaba preso al momento del crimen y presentó documentos oficiales, Robledo sostiene que esto no es así y tejió un manto de sospecha sobre la rigidez de la detención del prófugo. “La corrupción que hay nos permite dudar”, precisó.

Fiscalía sostiene que el acusado que había sido detenido en octubre de 2021 solo estuvo seis meses privado de la libertad y no como plantea los abogados defensores.

Parente argumentó que al momento del hecho su representado estaba preso en Lomas de Zamora cumpliendo una condena por encubrimiento de un año y seis meses de cárcel. “El fiscal descree de la firma de Costa y del dictamen del juzgado de Ejecución de Penas de Buenos Aires”, dijo Parante quien reclamó dejar firme la resolución de Barbagelata Xavier.

“El señor fiscal avanzó en esta audiencia sobre cuestiones que no fueron planteadas y que nosotros no conocemos porque no tenemos acceso al legajo”, sostuvo el defensor que se mostró sorprendido por una publicación periodística que reveló datos que aparentemente están únicamente en el legajo.

Firpo informó que en los próximos días le comunicará a las partes su resolución.

Hay más de 50 pruebas biológicas que deben ser cotejadas con las personas que están siendo buscadas.

El crimen

Como se recordará, en la tarde del 18 de febrero, Barrientos fue ejecutado de tres dispararon en la habitación, cerca de un baño, cayó sentado contra la pared.

Con total tranquilidad un grupo de sicarios entraron en la casa y lo ejecutaron sin problemas. Luego huyeron y abandonaron la camioneta utilizada para llegar al lugar por un desperfecto eléctrico y huyeron a pie. No haberla quemado le permitió a la Policía obtener numerosas huellas.

Los sicarios que quedaron filmados cuando escapaban rumbo al río para subir a una lancha. Se cree que tomaron para la costa de Puerto Alvear y luego para Santa Fe o Alto Verde.

La investigación logró determinar que la camioneta fue robada en Rosario en 2021, a un hombre que llegaba a su casa y cuando iba a entrar a su casa, abriendo la reja lo asaltaron y le sacaron el vehículo.