En las últimas horas se conoció la noticia de que Arnoldo Javier Valentini, el popular folclorista conocido como El Canoero, se encuentra detenido en la UP N°1 de Paraná, acusado de venta de drogas en Victoria.

Su detención se produjo el 19 de diciembre pero pasó inadvertida porque se difundió el nombre real y no el artístico por el cual es conocido.

Hoy comenzó a circular un video en el que se lo puede ver en una celda compartiendo su música con otros internos.

“La libertad de pensamiento, cuando pensar no es lo mejor, no es es libre el vuelo de las aves, el cielo es del depredador. Presa la libertad, Presa la libertad, pueden abrirle los cerrojos no ha de escapar de la verdad”

Sentado en una cucheta El Canoero canta un tema que habla de la libertad, mientras otros reclusos lo escuchan y lo graban con sus celulares.

