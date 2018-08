El arrepentido Uberti vinculó a Néstor y Cristina Kirchner con el cobro de coimas

En una exposición ante el fiscal Carlos Stornelli que luego fue homologada por el juez federal Claudio Bonadio, el ex titular del órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) señaló que los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner estaban al tanto de todo lo que él hacía. Entre los que conocían su actividad como recaudador de coimas señaló al ex ministro de Planificación Julio De Vido.