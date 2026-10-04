Chacarita y Patronato ya juegan su final por la permanencia Chacarita y Patronato empatan sin goles en San Martín, por la fecha 32 de la Zona B. El Negro sabe que no perder es su única opción. 4 de octubre 2026 · 15:35hs

Prensa Patronato Patronato está ante una prueba más que importante.

Comenzó la final por la permanencia en barrio San Martín. Chacarita y Patronato se enfrentan por la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional, bajo el arbitraje de Pablo Dóvalo. En el primer tiempo igualan sin goles en la localidad bonaerense.

En el Santo saben que no deben perder ante el Funebrero para quedar bien parado de cara a la final de la Fase Regular del campeonato, en la que se definirá su futuro.

Formaciones para Chacarita y Patronato Chacarita: Federico Losas; Milton Leyendeker, Santiago Acosta, Nicolás Pantaleone, Nicolás Cháves; Tomás Pérez Serra, Maximiliano Meléndez, Álvaro Cuello, Cristian Guanca, Mario Sanabria; Alexis Domínguez. DT: Sergio Rondina. Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista y Facundo Heredia; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Fuentes. Árbitro: Pablo Dóvalo. Estadio: Estadio de Chacarita.