"Desde que Tahiel nació, ella decía que lo iba a matar", dijo su abuela

Este lunes 24 Macarena Ayelén Ortiz, de 26 años, fue condenada a una pena de prisión perpetua, declarada culpable del homicidio de Tahiel Moussou, su hijo de 2 años. Fabiana Magallán, abuela del pequeño, habló sobre la condena y dijo que era lo que la familia necesitaba. Aún así, reclamó: "Si desde el Copnaf me hubieran escuchado esto no habría ocurrido. Hoy estaríamos llevando a mi nieto al jardín de infantes, pero nadie hizo nada", expresó con profundo dolor.

En diálogo con Radio Máxima, Magallán consideró que no cabía otra pena menor para Macarena Ortiz: “Era lo que yo esperaba y necesitaba la familia. Hoy se hizo Justicia por Tahiel", expresó.

Fabiana Magallán, la abuela de Tahiel Moussou habló sobre la condena a prisión perpetua a Macarena Ortiz: "Si me hubieran escuchado, hoy estaríamos llevando a mi nieto al jardín"

La abuela también relató como vivenció el proceso de enjuiciamiento y confesó que durante los primeros días tuvo serias dudas respecto de lo que podía suceder. "Luego me convencí que la pena iba a ser justa, como esperábamos”.

Explicó que las dudas surgieron cuando refirieron que la mujer tiene una mentalidad de una niña de siete años. “Esto no es así, ella siempre tuvo muy en claro lo que hacía. Ella desde que nació Tahiel expresó en distintas oportunidades que lo iba a matar”.

Con angustia, reflexionó : "Si me hubieran escuchado desde el COPNAF esto no habría ocurrido, pero nadie hizo nada. Cuando escuche que la jueza dijo prisión perpetua, me quedé tranquila porque se hizo justicia”, concluyó.

Perpetua para Macarena Ortiz

La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú y jueza técnica, Alicia Vivian, impuso hoy la pena de prisión perpetua a Macarena Ortíz, madre de Tahiel, asesinado en mayo de 2022. La mujer fue declarada culpable por un jurado popular del delito de homicidio agravado por razones de vínculo y por haber sido cometido con alevosía, en perjuicio de su hijo de dos años. En la audiencia de cesura, el fiscal Lisandro Beherán pidió la pena de prisión perpetua para Ortiz mientras que su defensor, Pablo Ledesma, planteó su inconstitucionalidad y solicitó morigerar la pena por considerarla “víctima de violencia”.

Tal como registrara UNO, el asesinato de Tahiel ocurrió el 3 de mayo de 2022 en una vivienda del norte de la ciudad. Concretamente se la sentenció por homicidio agravado por el vínculo y por alevosía. El juicio por jurados se desarrolló entre el 2 y el 7 de junio de este año en la localidad del sur entrerriano. En sus alegatos, el fiscal Lisandro Beherán solicitó se le aplique la pena de prisión perpetua, mientas que el defensor oficial Pablo Ledesma interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra esa pena (que en el ordenamiento legal nacional es de 35 años) y solicitó una menos gravosa. La resolución la dio la jueza Alicia Cristina Vivian, del Tribuna de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú.

La teoría del caso que convenció a los doce jurados fue la que dio fiscal Beherán, quien sostuvo que Macarena fue responsable del delito de homicidio, junto a su pareja Luis Alfredo "Pato" Ferreyra, quien se suicidó al poco tiempo de ser detenido en una celda de la Jefatura Departamental de Policía.

La defensa de la joven planteó la tesis contraria: que Ferreyra fue quien golpeó brutalmente al niño hasta la muerte y que Ortiz sufría violencia de género, lo que le impedía auxiliar a su hijo.

En el debate, el fiscal señaló que el 3 de mayo de 2022, Macarena llegó cerca de las 8 al hospital Centenario de Gualeguaychú, con el niño en brazos, ya fallecido, y con golpes en diferentes partes del cuerpo. "El niño presentaba signos de mucha y reiterada violencia: tenía golpes de puños y objetos en su cuerpito. Tenía golpes en la zona de la cabeza, cara y cuero cabelludo. Se constató que la golpiza fue propinada aproximadamente doce horas antes de ser llevado al hospital", dijo.

El proceso oral comenzó el último 31 de mayo. Ortiz fue encontrada penalmente responsable del delito de "homicidio agravado por el vínculo y por alevosía". La única sentencia posible era la prisión perpetua.