Corrupción y abusos: tribunal avaló el reclamo de abogados defensores

Lo primero que notificaron los jueces Rafael Cotorruelo, Carolina Castagno y Alejandro Canepa, fue el planteo de nulidad reclamado por los abogados de tres procesadas, que cuestionaron que los hechos tal como fueron presentados en el procesamiento, no se correspondían con los hechos de la indagatoria. Plantearon que tres mujeres habían sido procesadas por los hechos descriptos de una manera, luego estos fueron modificados, pero el nuevo procesamiento no actualizó la descripción de los hechos que se deben juzgar. Lo que no correspondía a criterio de Guillermo Mulet y Humberto Franchi, declarar la nulidad del juicio respecto a esas procesadas.