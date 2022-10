Abusos en Oro Verde: el juicio empezó y volvió a diferir

Abusos Oro Verde abogados defensores 2.jpeg

El 3 de octubre era la primera audiencia, pero la recusación a los jueces Carolina Castagno, Alejandro Cánepa y Rafael Cotorruelo postergó el inicio. Finalmente, este tribunal fue confirmado y se había fijado para este martes la primera jornada del juicio. Efectivamente, el debate empezó, tal como se hacía con las causas tramitadas por el anterior Código Procesal Penal, con la lectura de los hechos imputados a los 11 procesados.

Luego de este acto que duró alrededor de una hora, los abogados defensores de dos imputadas, Humberto Franchi y Guillermo Mulet, cuestionaron que sus respectivas defendidas no fueron indagadas ni procesadas por los hechos tal como fueron presentados. Plantearon que las mujeres habían sido procesadas por los hechos descriptos de una manera, luego estos fueron modificados, pero no las citaron a una ampliación indagatoria. Y que cuando se eleva la causa a juicio, esto se hace con hechos por los cuales las acusadas no habían sido indagadas. Lo que no corresponde, sostuvieron Mulet y Franchi, quienes pidieron la nulidad del juicio.

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a la mañana, donde informarán sobre la resolución respecto a estos planteos.