Condenado por narcotráfico estará arrestado en su casa para cuidar a sus hijos

El beneficio fue otorgado por tres meses por la jueza del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay Mariela Emilce Rojas. Recién entrará en vigencia el martes 6 de febrero y será bajo vigilancia electrónica. Actualmente el Paraguayo se encuentra alojado en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú.

Villalba, según la sentencia en su contra, recibía las drogas provistas por Pineda y las acopiaba en domicilios, desde donde luego las redistribuían a diferentes puntos de venta en Gualeguaychú y Gualeguay. Es más Villalba se encargaba de la venta al menudeo y se encontraba muy vinculado con Pineda, quien le entregaba la mercadería en la estación de servicios en las afuera de la ciudad. Incluso, llegó a mantener una una deuda con Pineda por una falta de pago.

Cuidado familiar

La condena aplicada a Villalba vence el 25 de abril de 2026 por tal motivo la domiciliara solo será por 90 días, aclaró la jueza en su fallo.

En el planteo, Villalba fue escuchado. Dijo que no quiere escapar de la condena, que está pidiendo la posibilidad de cuidar a sus hijos, que no tienen la ayuda de nadie. Además solicita se le dé la oportunidad de poder estar en la operación de su pareja, que será sometida a una cesárea por estar embarazada. También la defensa y Villalba alegaron que no hay familiares que los puedan ayudar, ya que la mujer es misionera y él tiene padres de avanzada edad y enfermos.

Además, Villalba sostuvo que estando en su casa puede hornear pan y vender para aumentar los ingresos de la familia que hoy son de 80.000 pesos gracias a la ayuda estatal. Por su parte, la mujer dijo que una vez que se recupere de la cesárea ella puede salir a realizar tareas de servicio doméstico. Por su parte el Ministerio Especializado entiende, que debe primar el interés superior del niño y que la pena no se puede trasladar a terceros ajenos, tal es el caso de los niños que tiene 4 años uno y 1 año y 9 meses otro, más la persona por nacer.

A su vez, el Ministerio Público remarcó que en este supuesto, se advierte que la circunstancia planteada por la defensa no se halla contemplada en ninguno de los supuestos en los que el Código Penal y la Ley de Ejecución autorizan transitar las penas en modalidad domiciliaria. Que el supuesto en el que Villalba pretende el beneficio refiere a la madre de un hijo/s menor de 5 años y/o de una persona discapacitada, y, en este caso se trata del padre, el cual no se encuentra contemplado en el artículo 10 del CP y el 32 de la ley 24.660.

Decisión de la jueza

La jueza Rojas sostuvo que del extenso dictamen proporcionado por el Ministerio Especializado de Menores se pueden colegir las necesidades que atraviesa el grupo familiar, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra (la mujer), quien atraviesa la crianza de dos niños menores de uno y cuatro años, mientras cursa un embarazo próximo a su fecha de parto.

"Todas estas circunstancias, sumadas a las dificultades económicas que atraviesan, la imposibilidad de los padres de Villalba de acompañar a su nuera debido a sus afecciones de salud y concretamente la prescripción médica que pesa sobre su la madre del condenado que le impide realizar esfuerzos, la colocan a la mujer y sus dos hijos menores en una situación difícil especialmente durante su postoperatorio. Todas estas circunstancias sin dudas reflejan la necesidad actual de contar con la asistencia de Villalba en el domicilio donde vive su pareja y sus hijos menores. Por ello, entiendo que a fin de garantizar el debido respeto del Interés Superior del Niño de sus hijos menores y de su hijo por nacer, corresponde conceder al nombrado la prisión domiciliaria por el término de 90 días a partir del 6 de febrero del corriente año a fin de que Alcides Luis Villalba pueda quedar a cargo de los menores y garantizar su integridad”, dijo.