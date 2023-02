Comenzó el juicio al intendente acusado de abusos sexuales con la declaración de una de las víctimas

angel constantino 2.jpg

Minutos más tarde, las tres denunciantes María Luján Aguirre, Verónica Portillo y Norma Santos arribaron a los Tribunales y expresaron: "Nos sentimos muy confiadas porque tenemos la verdad. Para nosotras llegar a esta instancia del juicio ya es justicia, no nos importan tanto la pena".

Durante la jornada, el tribunal integrado por Arturo Dumon, Alicia Vivián y Mauricio Derudi escuchó el testimonio de una de ellas, Verónica Portillo. Por su parte, se prevé que María Luján Aguirre y Norma Santos tomen la palabra este martes en la segunda audiencia, prevista desde las 8.30 en la sala de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú.

Hasta el viernes se extenderá esta primera semana de testimoniales. El juicio se reanudará el miércoles 22 hasta el viernes 24 y el lunes 27 y martes 28 concluiría con los alegatos de clausura de las partes, pero no se descarta que se pueda sumar alguna jornada más.

En este juicio represente a la querella Juan Ignacio Weimberg, mientras que por el Ministerio Público Fiscal intervienen Martina Cedrés y Lisandro Beherán. Por la defensa participan Micaela Baptista, Fabián Otarán, Mario Arcusín.

Se espera que hable el acusado

Ante una consulta de R2820 sobre una eventual declaración de Constantino, Arcusín había dicho antes del inicio de la audiencia que lo hará en cuanto se lo permita el tribunal: “En la sala va a hablar y si da el tiempo podría ser hoy, pero dependerá del recorrido que establezca el Tribunal, ya que están los alegatos de apertura de la acusación y la defensa y las declaraciones de las tres denunciantes. Con posterioridad, tiene la posibilidad de expresarse Constantino. Puede hacerlo en cualquier momento, nosotros determinaremos cuándo, pero mi estilo es que se inicie el juicio con la declaración del imputado”.

El defensor agregó: “La Constitución Nacional dice que cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, por lo tanto, no venimos a demostrar su inocencia y tenemos –en principio– los planteos para rebatir a la acusación”.

Para justificar la llegada del acusado en un auto particular, sin esposas ni custodia policial, Arcusin explicó: “Solicité al Tribunal y me concedieron la posibilidad de trasladarlo al juicio desde su domicilio. También me lo habían concedido en oportunidad de una consulta con un médico de Basavilbaso”.