Casi la mató el exesposo, y ahora no quiere denunciarlo

Muchas veces la Justicia debe estas más atenta que nunca ante casos de violencia de género, ya que por no existir una formal denuncia, no se toman las medidas de seguridad necesarias para evitar situaciones más graves como puede ser un femicidio. Si una mujer que sufre una brutal golpiza de parte de una expareja, no quiere denunciarlo, como mínimo es por temor o falta de ayuda y contención de parte del Estado.

Una mujer fue internada con severos golpes y lesiones en el hospital San Martín de Paraná. La misma ingresó a las 5 de esta madrugada, luego de ser encontrada en la calle semiinconsciente.

Se informó a UNO que vecinos de calle Libertad e Ituzaingó informaron al 911 que un hombre atacó salvajemente a una mujer. La golpeó a trompadas y patadas y tras agredirla en la calle, escapó con destino incierto.

Al llegar personal del 911 y de la comisaría sexta, supo que la mujer de 35 años estaba muy lesionada, por lo que se dispuso su traslado al nosocomio local. Allí se constató que había padecido varios traumatismos y la fractura del tabique nasal.

Por el aporte de la hija de 19 años, se conoció que el autor de las severas lesiones fue la expareja de la mujer, un hombre que no convive desde hace un tiempo, pero que de igual modo la viene molestando, amenazando y agrediendo constantemente.

Ante esto, se invitó a la víctima a realizar la denuncia, pero la mujer prefirió no hacerla. Por ello es que se dio aviso a la fiscalía en turno de Violencia de Género, y desde la comisaría sexta se inició una investigación de oficio.

Al mismo tiempo se dispuso un control regular de la familia de la víctima, hasta tanto desde la Justicia se ordenen los pasos y medidas a tomar.