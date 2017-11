Camillero de ambulancia detenido por abuso sexual de una menor

La localidad de San Salvador está consternada y a la espera de los avances de la investigación de una grave denuncia radicada el domingo por una mujer, en la que afirmó que su hija sufrió abuso sexual por parte de un hombre, a quien identificó.

La fiscal María Clara Mondragón Pafundi tomó la denuncia de la madre de la víctima y dispuso de inmediato una serie de medidas en el inicio de la investigación penal preparatoria para esclarecer el grave hecho.

Según se informó a UNO, la mujer refirió que su hija menor de edad le contó que sufrió una violación por parte de un sujeto, que trabaja en el hospital San Miguel de San Salvador, en particular, como camillero de ambulancia. Aunque se indicó que el hecho denunciado no habría ocurrido en el marco de su desempeño laboral, sino en otras circunstancias aún no explicadas oficialmente.

La Fiscalía dispuso de inmediato el allanamiento al domicilio del acusado, de 38 años, donde se secuestraron diversos elementos de interés para la causa, al tiempo que se ordenó la detención del sospechoso, quien se encuentra alojado en el calabozo de la Jefatura Departamental de Policía, a la espera de la citación de la fiscal para la declaración de imputado. Si bien la acusación pública existe, aún no se formalizó en esta instancia, donde le explicarán al trabajador del Estado cuál es el hecho que le imputan. Asimismo, luego de producirse esta entrevista, posiblemente en la mañana de hoy se evaluará la medida cautelar a cumplir por parte del denunciado. La Fiscalía pediría una prisión preventiva por un tiempo prudencial para poder avanzar en la pesquisa sin el entorpecimiento del hombre, pero habrá que esperar la resolución del Juzgado de Garantías.

La declaración de la menor víctima de la violación, de 15 años, sería en cámara Gessel, como la prueba fundamental de la causa, al tiempo que se dispondrá la intervención de psicólogas y un equipo interdisciplinario, en el marco de la implementación del protocolo interinstitucional de actuación ante casos de abuso sexual.

Se ha pedido reserva de datos al informar sobre el hecho para evitar la revictimización de la adolescente cuya madre denunció el hecho, y además porque recién hoy el acusado será notificado formalmente del delito que le endilgan, que conlleva una pena de prisión efectiva.