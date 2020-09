Analizan la salud mental de la mujer que atacó a una joven. El caso de la mujer que atacó y lesionó a una joven en la vía pública el miércoles, en Paraná, tiene un abordaje particular desde la Justicia. No se trata del primer episodio violento o que haya causado inconvenientes con otras personas el sucedido en la zona de la plaza Martín Fierro, detrás de la terminal de ómnibus de Paraná. Muchos ya sabían que se trataba de una persona con problemas mentales, pero aparentemente no se habían tomado medidas firmes hasta ahora para poner en resguardo la situación de la misma mujer como de otras personas que también puedan sufrir agresiones.

Tal como informó UNO, el hecho sucedió el miércoles por la tarde en calle Antártida Argentina, cuando una chica de 21 años estaba por entrar a su trabajo y fue intempestivamente atacada por una mujer, posiblemente para robarle la bicicleta, aunque ni esto quedó claro. La víctima sufrió varias excoriaciones y hasta le arrancó un mechón de pelos. Radicó la denuncia en la comisaría primera, y su madre, en diálogo con UNO, pidió que alguien actúe en consecuencia ante la gravedad del suceso.

La fiscal que interviene en la causa, Paola Farinó, dijo a UNO que se solicitaron 30 días de internación en el Hospital Escuela Salud Mental, medida que fue dictada luego por el Juzgado de Garantías. Se ordenó además que, mientras tanto, permanezca con custodia policial permanente para evitar una fuga.

Teniendo en cuenta que se trataría de una persona con afecciones psíquicas, se buscó una medida intermedia entre la libertad y el alojamiento en la Unidad Penal de la mujer.

Durante este período se efectuarán las pericias psicológicas y psiquiátricas correspondientes con la finalidad de conocer la situación de salud mental de la mujer, para entonces evaluar de qué manera avanzar en el proceso judicial.

La agresora fue imputada por el delito de Lesiones, no obstante se aguarda por los informes de los profesionales, de los cuales se podría saber si está en condiciones de afrontar un proceso penal, es decir si es imputable o no. Lo que se trata de establecer en estos casos es si, más allá de los problemas mentales que tenga la mujer, puede comprender la criminalidad de sus actos.

El último episodio del miércoles tuvo la denuncia y el reclamo de la víctima y su madre para que se tomaran cartas en el asunto, pero la mujer ya había protagonizado episodios violentos o que causaban malestar en otras personas, principalmente entre vecinos de la zona de la terminal de ómnibus y la plaza Martín Fierro.