Allanaron dos domicilios en el marco de la muerte de Damián Sain

Este jueves la Policía allanó dos viviendas en el marco de la causa que investiga la muerte de Damián Sain, el vendedor de fragancias que estuvo desaparecido y su cuerpo fue hallado sin vida en calle Hernadarias al final.

En cumplimiento de oficios ordenados por el juez de Garantías N° 5, doctor Elvio Garzón y requeridos por la Fiscalía interviniente del doctor Bongiovanni se procedió al allanamiento de dos viviendas en calle Hernadarias al final, ocupadas por Osmar Gabriel Cardozo de 18 años, y Juan Cruz Lencina, de 23.



En los procedimientos, que buscaban elementos relacionados con el delito que se investiga, se procedió a identificar a los moradores de las viviendas y, en el segundo domicilio, se secuestró un arma de fuego tipo revólver, calibre 22, marca Bagual y dos cajas completas de cartuchos 9mm (100).









En consecuencia se inició una causa por tenencia ilegal de arma de fuego ya que el dueño no contaba con la documentación correspondiente.





El arma fue remitida a la Dirección Criminalística, División Balística a los fines de establecer aptitud de funcionamiento y relaciones que pueda tener con otros ilícitos.





Sobre el caso particular de la muerte de Sain no se encontraron elementos relacionados pero se hizo saber a la prensa que se continuará con la investigación y no se descartaron nuevos procedimientos donde, presuntamente, fue el último donde estuvo la víctima.