Agresión a Varisco: se conoció la acusación de la fiscalía

El intendente de Paraná, Sergio Varisco pudo brindar su testimonio sobre el ataque que sufrió ayer frente a su casa, ante los fiscales que se acercaron al nosocomio donde se encuentra internado.

Leer más: Confirmaron las identidades de los atacantes del intendente Varisco

En la mañana de este miércoles, las fiscales Natalia Taffarel y Mercedes Nin, se acercaron a la clínica donde se encuentra internado el intendente de Paraná Sergio Varisco para escuchar su testimonio en relación al acto de agresión que fuera víctima durante la tarde de ayer.

Varisco dialogó con las fiscales y brindó datos sobre lo acontecido. Debido a su estado de salud, su declaración podrá ser ampliada en los próximos días.

En relación a las tres personas detenidas e imputadas en caso, se les tomará declaración indagatoria en el transcurso del día de hoy.

Una vez formalizado ese proceso, las fiscales gestionarán el pedido de audiencia para mañana jueves, donde tienen previsto solicitar la prisión preventiva de los tres.

Como se informara oportunamente, los apresados son Vanina Julieta Gauna (40), Claudio Javier Godoy (46) y Juan Ignacio Musuruana (26), quienes se encuentran alojados en la Alcaidía de Tribunales.

Querellante

Por otra parte, se confirmó que los abogados Miguel Cullen y Rubén Pagliotto se constituyeron como querellantes en representación del intendente en la causa judicial.

En este sentido, Pagliotto informó a UNO que a los tres acusados se los imputó de los delitos de Coacciones Agravadas (art 149 ter inciso 2. a del CP) y Lesiones Graves (art. 90 CP).

Posible pena

"Ambas hacen una posible pena en abstracto de entre 5 años de mínima a 16 de máxima. Seguramente en la audiencia de este jueves los fiscales han de solicitar unos 30 días de prisión preventiva para los imputados, al menos para el más comprometido de ellos que es Juan Ignacio Musuruana", resaltó el letrado.

La acusación de la fiscalía

De esta manera, dio a conocer que la fiscalía le endosó a los detenidos, los siguientes hechos: “En fecha 1 de octubre de 2019 siendo aproximadamente las 15,45 horas, momento en que el Intendente de la ciudad de Paraná Sergio Fausto VARISCO llegaba a su domicilio sito en calle Pellegrini Nº 258 de esta ciudad, Juan Ignacio MUSURUANA, Verónica Julieta GAUNA y Claudio Javier GODOY, quienes horas antes habían mantenido una reunión, junto a otras personas no identificadas hasta el momento, con el Intendente Sergio VARISCO en el Palacio Municipal, lo estaban esperando en la vereda del domicilio procediendo a vociferar y reiterar las solicitudes que previamente le habían realizado, tomándolo uno de ellos del cuello y arrojándolo a la vereda, en el momento que VARISCO se encontraba abriendo la puerta de su casa, ocasionándole, fractura de cadera, lesión que lo inhabilita laboralmente por término mayor a un mes.".

"Inmediatamente después del hecho anteriormente relatado, mientras Sergio VARISCO se encontraba tirado sobre la vereda, solicitando que llamen a un médico, Juan Ignacio MUSURUANA, Verónica Julieta GAUNA y Claudio Javier GODOY le exigieron bajo amenazas de muerte hacia él y su familia, que les otorgara trabajo, dada su labor funcional como Intendente de la ciudad de Paraná, manifestándole MUSUARANA "vos no me vas a dar laburo, yo te termino de matar la concha de tu madre, te termino de matar, tu hija me dio la palabra que me iba a dar trabajo la concha de tu madre, (...) ¿querés un médico?, ¿querés un médico? te voy a matar hijo de puta".