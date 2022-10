Abusos en Oro Verde: se pospuso el juicio

El juicio, a puertas cerradas, se realiza por los hermanos de Oro Verde que sufrieron abusos sexuales en la infancia.

Hay 11 procesados, tanto del círculo familiar materno como vecinos y conocidos. En su momento, se habló de violaciones en “rituales”, aunque las imputaciones refieren distintos episodios de abusos y de corrupción de menores.

Juicio por abusos en Oro Verde.jpg

La causa se inició en 2013, con la denuncia al padre de las víctimas y posteriormente al abuelo, ambos integrantes de fuerzas de seguridad (Gendarmería y Policía provincial), en la que se apuntó a varias personas de la rama materna de la familia: la madre de los niños, los abuelos, la tía, el tío y sus dos novios (uno actual y otro ex).

En 2016 se amplió la denuncia, en la que involucraron en los abusos a otras personas, como la dueña de un kiosco, una vecina, una conocida de Paraná y el medio hermano del padre de los niños, el comisario retirado de la Policía provincial, Mario Wolff Furlong, único nombre de los 11 acusados que ha sido mencionado públicamente desde 2019.

La Fiscalía y la querella acusan a todos, mientras que todos se declaran inocentes. De un lado, se apuntan pruebas forenses, testimonios en Cámara Gesell y de profesionales; del otro, se contraponen inconsistencias de días, horarios y lugares. Aunque hay un punto que nadie cuestiona: que los niños fueron víctimas de abusos sexuales.

El juicio estaba pautado para mayo del año que viene, pero una decisión judicial lo adelantó para este 3 de octubre. Esta pautado que se desarrolle en al menos cinco jornadas, largas e intensas.

Jorge Sueldo, el defensor público de ocho de los 11 acusados habló con UNO y contó detalles de la cuestión legal a resolver.

Probation y maraña

Tres mujeres están acusadas del delito de Abuso sexual simple reiterado, tienen la imputación más leve de todas en comparación a los otros ocho imputados. El abogado de una de ellas, Guillermo Mulet, presentó un pedido de cambio de calificación legal del hecho, a Abuso sexual simple agravado, y la suspensión de juicio a prueba (probation).

Se trata de una señora que asegura que solo fue un par de veces a la mercería de la madre de las víctimas y que por esa circunstancia fue nombrada e involucrada en los abusos. Con tal de evitar someterse al juicio, aceptó realizar tareas comunitarias con la probation.

El Tribunal, integrado por Carolina Castagno, Rafael Cotorruelo y Alejandro Cánepa, citó a una audiencia al defensor y las partes, donde tanto la Fiscalía (Matilde Federik y Mariano Budasoff) como la querella (Marina Hundt) expresaron su acuerdo.

No obstante, los jueces decidieron rechazar el pedido de probation, porque no consideraron que se debía bajar la calificación del hecho.

Mulet entendió que el Tribunal no puede rechazarlo, porque la Fiscalía consintió esta resolución a la causa respecto a esa imputada; cuestionó que los jueces se metieron en la función de la acusación pública, que no les corresponde. Además, sostuvo que el Tribunal, en su respuesta, ya adelantó su valoración sobre los hechos respecto de esa mujer, lo que no puede hacer si todavía ni empezó el juicio, quien y iría a esta instancia con una sentencia anunciada.

Entonces, presentó, por un lado, una recusación a los tres magistrados. Por lo tanto, Labriola, Grippo y otro magistrado serán los encargados de decidir al respecto.

Por otro lado, el defensor presentó un recuso de Casación para que un Tribunal superior le haga lugar al pedido de probation.

Tal cual adelantó UNO, planteadas las cosas de esta manera el juicio no debería empezar esta semana, ya que se debe resolver todavía varias cuestiones.

A esta maraña procesal donde cada uno parece tener un libro distinto, se le suma que otra de las imputadas había presentado un acuerdo de juicio abreviado. Pero para ella no se citó a una audiencia para resolver este planteo, como en el caso anterior, sino que se debatiría al inicio del debate. Si es que empieza.

Todos los familiares acusados (madre y parientes), el comisario y la kiosquera, están representados por el defensor oficial Jorge Sueldo. Mulet, a la mujer que pidió la probation, los abogados Leonardo Kunzi y Humberto Franchi, a la dueña del departamento, y Natalia del Castillo a otra acusada. Además, Susana Carnero representará al Ministerio Pupilar, velando por el cumplimiento de los derechos de los niños en el proceso.