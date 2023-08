Abuso sexual: condenado hizo descargo en Tik Tok

En su descargo el locutor relata que pidió ayuda a INADI por el trato homofóbico y discriminatorio que sufrió a partir de la causa conocida como Abusos en Oro Verde: “Pedí ayuda a asociaciones civiles para que me acompañen. Quise contar el sufrimiento que estoy viviendo desde 2019 pero hubo abogados que me dijeron no cuentes nada, no publiques nada, sos el menos mencionado y a través de la defensa podés salir sobreseído, y nada de eso pasó”, relató en el video.

Luego enumeró: "La Justicia entrerriana, el Tribunal de Casación, cada uno de los jueces, la fiscal que nunca me miró a los ojos durante las ultimas jornadas del juicio la querella que se dedicó a defender a un tipo espantoso, un ser humano que es espantoso -que en Oro Verde saben muy bien quién es- y ahora una notificación judicial acaba de llegarme que voy a terminar detenido, porque tienen miedo que me fugue, cuando me presenté a cada uno de los tratamientos, a cada circunstancia judicial que me pidieron. Hice mucho más de lo que me pidieron. Firmé todos los exhortos, cada 15 días, e hice todos los movimientos judiciales necesarios”, continuó.

Según el locutor lo condenaron de manera rápida e injusta: “Cuando les hablaba de discriminación les hablaba desde el fondo de mi alma. Y agradezco a todo Paraná, a cada juez de Paraná que terminó decidiendo discriminarme profundamente por ser homosexual, siguiéndole la corriente a una persona homofóbica que le infundió mentiras a sus propios hijos para ir en contra de causas de falsas denuncias de abuso sexual”, se defendió.

Por otra parte señaló que no le dieron posibilidad de defensa: "No me dieron bola en ninguna de as pruebas que presenté, donde demuestro a cada rato que soy inocente. No me dieron un tronco de bola y ahora tengo que detener toda mi vida, tumbar un programa nacional donde 14 años de mi vida me dediqué al entretenimiento, ingresar a los 40 años a un penal por una causa en la que no tengo nada que ver y que fueron mal procesadas y mal investigadas".

Condenado Abuso sexual oro Verde locutor.jpg

“En estas últimas horas antes que me detengan vuelvo a decirles lo mismo: es durísimo ser homosexual en Argentina cuando se miente y cuando se tilda a la homosexualidad con la pedofilia o situaciones de abuso. No sé cuanto más voy durar con vida, porque por más que haga tratamientos psicológicos estoy soportando cosas durísimas que no se las deseo a nadie”.

Finalmente acusó a la Justicia y al periodismo de Paraná: "Gracias al Tribunal de Paraná y a los medios de comunicación que copiaron y pegaron constantemente y que lo que hicieron fue diseminar sin siquiera investigar la segunda parte y la tercera parte de esta causa. Saben que la Justicia no es la verdad no es lo que se publica. Acomodaron la sentencia para quedar bien con el pueblo", puntualizó.