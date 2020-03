El mismo día en que dejaron de circular los billetes de 5 pesos, este 1° de marzo, día en que el circulante de papel debe reemplazarse por moneda, en el Túnel Subfluvial que une Paraná y Santa Fe se aumentó la tarifa 5 pesos porque no hay monedas.

La última vez que había aumentado la tarifa fue en julio de 2019. La inflación galopante de estos meses hace que no sorprenda que el valor del ticket suba 5 pesos. Lo que sí sorprende es que no se haya anunciado de ninguna manera por otra vía y que ocurra precisamente cuando dejan de circular los billetes de 5 pesos. La pregunta que cabe hacerse es, si la idea era redondear, ¿por qué la tarifa no bajó en lugar de subir?