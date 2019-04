VIDEO | Alperovich y sus comentarios machistas contra una periodista

José Alperovich, exgobernador de Tucumán , realizó comentarios machistas contra la periodista Carolina Servetto durante una entrevista en el programa Buen Día de La Gaceta Play.





"Es muy lindo este lugar y esta chica, que me encanta, es el perfil que a mí me gusta", expresó al comienzo de la entrevista el candidato a gobernador por Hacemos por Tucumán.





Durante la entrevista, Alperovich redobló la apuesta y comentó: "Si no quisiera asumir me voy a Miami con mis nietos o la puedo mirar más tranquilo a esta preciosura".





Embed A propósito de derrapes, Alperovich. pic.twitter.com/iNbCug35LN — esteban rafele (@estebanrafele) 24 de abril de 2019



La periodista, con una clara expresión de incomodidad, preguntó: "¿Por qué no vino antes? Lo invitamos muchas veces".





A lo que el exgobernador respondió: "No podía. No te sale ponerte en mala. No te sale. Fue una vez, no muchas veces. Siempre me volvés para atrás, me hacés acordar a mi señora".