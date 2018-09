Confirman la muerte en Rosario de una nena de seis años por una bacteria

Una bacteria que suele alojarse en las vías respiratorias y en la piel, llamada streptococcus pyogene, ya causó tres casos fatales en todo el país, uno de ellos en Rosario.

Liliana Benegas, infectóloga integrante del Area de Epidemiología de la provincia, confirmó que la víctima de Rosario tenía 6 años, y explicó cuáles son los síntomas que deben tener en cuenta los padres.





En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Benegas remarcó que "se trató del primer caso fatal en la provincia. Una nena de seis años y fue un caso fulminante".

Además de la niña que murió en Rosario, otros dos casos fatales se registraron en Capital Federal y en Avellaneda, en el sur del Conurbano Bonerense.

La especialista remarcó que frente a la bacteria, llamada streptococcus pyogene, "no está indicado ningún tipo de profilaxis. Por eso, no es algo por lo que tengamos que intervenir en las comunidades educativas ni a nivel particular o en el seno familiar".

"Esta es una bacteria que se asocia a infecciones en la garganta y se transmite por vía aérea y también por contacto directo. Los padres deben estar atentos si los chicos presentan cuadros de fiebre elevada, un dolor de garganta intenso que no cede o aparición de lesiones en la piel o dificultades respiratorias. Ante estos cuadros es indispensable la consulta inmediata con el médico", agregó Benegas.



La profesional dijo que en esta época del año "muchos chicos pueden presentar un cuadro de faringitis y es ahí donde los padres tienen que estar atentos. En caso de que observen alguna otra manifestación como una lesión en piel o fiebre que no cede a pesar de la ingesta de antitérmicos habituales, que acudan cuanto antes al médico".

"Bacterias hay en todas las épocas del año, pero estos cuadros se ven más al fin del invierno y principio de primavera con la presencia de anginas. Puede llegar a ser letal porque este germen puede llegar a producir toxinas y generar un cuadro de shock que no responden a los tratamientos habituales. No es habitual, pero puede producirlos", añadió.