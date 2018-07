Mientras se multiplican las denuncias por los aportantes falsos de la campaña de Cambiemos en Buenos Aires y avanzan las causas judiciales contra los apoderados de la alianza gobernante por presuntos delitos de lavado y usurpación de identidad, la diputada oficialista Elisa Carrió reconoció las irregularidades en el financiamiento. "En Capital hubo transparencia, en otros lugares no", asumió Carrió.

La diputada Elisa Carrió aprovechó las denuncias crecientes sobre los aportantes falsos a la campaña legislativa de Cambiemos en Buenos Aires para volver a marcar diferencias con sus aliados. "Yo quiero que haya transparencia en el financiamiento de campaña, cosa que en Capital se logró, en otros lugares no", lanzó Carrió en una entrevista televisiva para referirse sin dar nombres a la denuncia que impacta de lleno sobre la gobernadora María Eugenia Vidal, presidenta del PRO provincial, y también sobre Graciela Ocaña, su exsocia en el ARI y diputada electa, quien aún no se pronunció respecto de las denuncias.

La referente de la Coalición Cívica señaló las irregularidades detectadas en la financiación de la campaña de sus aliados bonaerenses durante una entrevista dada al programa PPT (que conduce Jorge Lanata), en la que la legisladora buscó posicionarse como la garante de la continuidad de la coalición gobernante, en momentos de diferencias internas surgidas al calor de la crisis cambiaria y económica, la estrategia para conseguir la votación del Presupuesto 2019, el debate sobre la legalización del aborto y los acuerdos para las elecciones generales del año que viene.

"Yo quiero que gane Cambiemos, que haya elecciones no violentas, que sean pacíficas, que sean disputadas, que haya transparencia en el financiamiento de campaña, cosa que en Capital se logró, en otros lugares no", apuntó Carrió, que a principios de 2017 había sonado como posible candidata para la lista de diputados bonaerenses, lugar que finalmente ocupó Ocaña, por diferencias de liderazgo entre la líder de la Coalición Cívica y la gobernadora Vidal.

La denuncia sobre los falsos aportantes a la campaña bonaerense de Cambiemos se abrió a partir de una investigación publicada en El Destape, donde se reveló que 250 personas que figuraban en las listas de financiamiento presentada ante la Cámara Nacional Electoral eran en realidad beneficiarios de planes sociales que no tuvieron ni la intención ni la capacidad económica de colaborar con la alianza.

La investigación fue realizada por el periodista Juan Amorín, del equipo que conduce Roberto Navarro; y fue presentada en el programa televisivo que se emite por Youtube.

Investigación

Las listas de aportantes es investigada en la Justicia Electoral por el fiscal Jorge Di Lello y el juez Ernesto Kreplak, y en la Justicia Federal por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Sebastián Casanello, donde ya están imputados los responsables legales del PRO por presunto delitos de lavado de dinero. Además, la senadora bonaerense de Unidad Ciudadana María Teresa García pidió ante el Poder Judicial bonaerense investigar los presuntos delitos de lavado y usurpación de identidad a la propia gobernadora, a su jefe de Gabinete, Federico Salvai; y a los intendentes de Lanús, Néstor Grindetti, y de Vicente López, Jorge Macri, todos integrantes de la conducción del PRO bonaerense.

Desde que se destapó la denuncia, ex candidatos, concejales e integrantes de Cambiemos comenzaron a denunciar que ellos también figuraban en las listas de aportantes, cuando en realidad tampoco lo hicieron. El último en revelar el modus operandi fue el excandidato a intendente de Ituzaingó, Osvaldo Marasco.

"Yo mismo figuro con 50.000 pesos de aporte en el 2015, y no los puse ni hay ningún documento donde figure la transacción, que por supuesto tampoco es parte de mi declaración jurada correspondiente", confesó Marasco a Página/12 y describió el rol de Vidal: "Esta chica conoce todos los pormenores de la campaña y las suciedades del PRO".

El empresario se puede convertir en una pieza clave de las causas judiciales en marcha porque fue candidato a intendente de Ituzaingó, una pelea que perdió con el peronista Alberto Descalzo.

El jueves, la gobernadora María Eugenia Vidal descalificó el escándalo con dos argumentos. Uno, que se trataba de "denuncias kirchneristas". Otro, que la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos tiene lagunas.

Vidal habló en General Villegas después de permanecer callada durante 23 días, porque un periodista le hizo la pregunta pertinente. No sonrió ni usó su estilo suelto. El video de la conferencia de prensa muestra a una Vidal nerviosa, adusta y titubeante.

La ex diputada Margarita Stolbizer, insospechada de kirchnerismo, la criticó el domingo en Página/12. Dijo en una entrevista que "a esta altura pretender que lo que nos pasa es culpa de alguna laguna de la ley, no". Y añadió: "Es por irresponsabilidad, deshonestidad y porque se violan las normas".

El intendente de Mar del Plata también aparece como aportante y no lo es

A medida que pasan los días crece el escándalo de los aportantes truchos de Cambiemos y son cada vez más los que salen a aclarar que no pusieron un peso para financiar la campaña de los candidatos oficialistas de la provincia de Buenos Aires y que sus nombres fueron utilizados sin que ellos lo supieran. Muchos de ellos, incluso, son hombres de la propia alianza gobernante, como el intendente del partido de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, quien negó haber aportado 50.000 pesos.

"No aporté ningún centavo a nadie", negó el intendente del partido que tiene a Mar del Plata como cabecera. Su nombre, sin embargo, figura en la lista de aportantes privados a la campaña de Cambiemos para las elecciones generales de 2015 difundida por la Cámara Nacional Electoral.

Carlos Arroyo dijo ignorar el origen de ese listado. "Yo he trabajado durante años en política y, sinceramente, debo haber gastado mucho, de a poco, pero no en esta campaña", aseguró al diario marplatense La Capital y agregó: "Yo no aporté a nadie nada. En definitiva, es así. No sé quién hizo esa lista ni por qué", agregó Arroyo.

El jefe comunal oficialista explicó que en una campaña política, "uno se mueve de un lado a otro y tiene que cargar combustible en el auto para ir a hablar a algún lado, o compra un afiche y lo tiene que pagar". En esa línea explicó: "Nada más pagué los alquileres que tenía, pero ese es un tema normal, como pagar la luz", pero insistió que no fue aportante privado de la campaña de Cambiemos.

Desde que estalló el escándalo ex candidatos, concejales e integrantes de Cambiemos comenzaron a denunciar que ellos también figuraban en las listas de aportantes, cuando en realidad tampoco lo hicieron. El último en revelar el modus operandi fue el excandidato a intendente de Ituzaingó, Osvaldo Marasco (ver arriba).

El Secretario Electoral de la Provincia, Gustavo Zonis, señaló que en su jurisdicción no se han presentado irregularidades hasta el momento. "Hoy en la Junta Nacional Electoral, tenemos publicados todos los aportes, de particulares o del Estado, a los partidos políticos. Y esto es uno de los logros de la legislación", indicó a radio La Voz. Y agregó: "En Entre Ríos no hemos tenido denuncias como en Buenos Aires, de ciudadanos que nieguen su condición de aportante. Pero de tenerla, se iniciará la investigación que corresponda"