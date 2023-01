Yair Hillairet y su sueño intacto en Boca Juniors.

— ¿Cómo fue el 2022?

— Fue un año muy lindo y exigente para mí como en lo colectivo ya que terminamos el año peleando el campeonato hasta la ultima fecha. No se nos dio, pero haber podido terminar segundos de 27 equipos apróximadamente es un buen balance. Y cómo siempre en lo individual a medida que uno va creciendo, hay mayores exigencias, muchas más responsabilidades y dedicación día a día, sobre todo porque hay muchos chicos con muy buen rendimiento y todos con ganas de jugar. Es por eso que hay que trabajar duro todo el año para poder lograr los objetivos que uno se propone en lo individual como lo colectivo. Siempre tomando todos los consejos del cuerpo técnico y coordinadores del club que nos acompaña todos los días.

— ¿Cómo viene este año?

— Este año soy Sexta División y nos dirige Matías Donnet, el ayudante es el Cata Díaz y Mauro Rodota es el preparador físico. Ya arrancamos con ellos al finalizar el campeonato para ir conociéndonos y poder arrancar este año no tan de cero. El año pasado tuve como técnico el Chipi Barijho. Es un privilegio que nos entrenen el Chipi como Matías Donnet y el Cata Díaz que fueron jugadores importantes y nos compartan sus experiencias como jugador para poder ser creciendo y sacar lo mejor de cada uno.

— ¿Cómo te vas sintiendo en el mundo Boca?

— El mundo Boca es una locura hermosa y más por mi parte que lo vivo todos los días como un hincha más. Creo que cualquier pibe sueña con poder ser parte de Boca por eso trato de disfrutar todos los días que me toca estar estar viviendo esto. Tenemos todo a nuestra disposición y se trata de cada uno saber aprovechar todo lo que el club nos brinda día a día. La contención que tenemos desde los cocineros, utileros, celadores, entrenadores, coordinadores y hasta el equipo educativo es excelente. Lo más hermoso es poder vivir los partidos como alcanza pelotas que es lo más cerca que nos sentimos de poder estar jugando en La Bombonera que es el sueño que todos esperamos poder llegar a cumplir algún día.

YAIR HILLAIRET BOCA.JPG

— ¿Cuáles son las metas?

— Sigo manteniendo mis metas desde que comencé que son poder jugar y estar entre los 11 del equipo y seguir mejorando en lo individual día a día. Después poder estar convocado para la Selección es algo que siempre esta presente y sobre todo disfrutar de estar en el mejor club del país, haciendo lo que más me gusta y poder terminar el colegio de la mejor manera que estoy en mi ultimo año.

— ¿Cómo fue la experiencia de estar en la Selección?

— La convocatoria a la Selección Sub 17 fue en el 2021 y fue lo más lindo que me pasó. En el momento no lo podía creer. Fue una experiencia única y fue poder cumplir un objetivo y un sueño a la vez. Lo primero que hice fue llamar a mis viejos y no poder hablar de la emoción que tenía. Poder haber estado convocado es un privilegio, un orgullo para mi y obviamente siempre con las ganas de poder ser tenido en cuenta y poder volver.

— ¿La familia como vive este presente?

— Mi familia está súper feliz, más mi vieja qué es muy hincha de Boca. Mi familia es pilar en todo y lo más importante que tengo. Ellos son los que siempre están apoyándome sea en la circunstancia que sea y por más difícil que sea. Tengo todos los días un mensaje de mi abuela, mi abuelo, tíos, mi viejo y mi vieja. Todos me preguntan como me fue en el entrenamiento, que como me va en cole, como ando, si necesito algo y son pequeños detalles que para mi son re importantes y me ayudan mucho. Sé que le cuesta un poco la distancia todavía, pero están súper contentos por mi y saber que estoy disfrutando y haciendo lo que mas me gusta. Siempre que pueden van a verme, visitarme y ver los partidos.