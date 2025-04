Victoria Zanolli: "No soy consciente de lo que voy logrando"

Vicky realizó apurada la entrada en calor, pero convencida en si misma. Además se propuso disfrutar de la competencia. De esa manera superó un mal comienzo de prueba. En su segundo intento adquirió confianza. En el tercer llamado hizo historia al saltar a 6.21 metros de esa distancia.

Con ese registro, Zanolli se coronó, por tercer año consecutivo, Campeona Nacional de Mayores de Atletismo en la prueba de salto en largo. Además, alcanzó su mejor plusvalía personal, superando los 6.20 metros que había logrado en 2023 en la 45° edición del Campeonato Sudamericano U20 que se desarrolló en Bogotá, Colombia.

La emoción de Victoria Zanolli

“Estoy súper contenta. Era algo que esperaba hace mucho tiempo y se dio ahora. Entré tranquila y con mucha confianza a la pista. En una charla que antes del Nacional tuve con Alan (Espinosa, su entrenador) le dije que estaba segura que iba a salir así. Consideraba que saltar arriba de los 6 metros era un montón porqué venía de tener tres torneos anteriores muy bueno. Me conformaba con 6.10 metros porqué el año pasado me costó horrores saltar arriba de los 6 metros. Sufrí mucho y ahora se dio naturalmente. Estaba confiada y sabía que, mientras menos lo iba a esperar y pesar, se iba a dar. Cuando se dio el salto vi que era muy lejos y cuando dijeron cual era la marca la festejé, pero no caí en el momento que había saltado 6.21 metros. Esa marca el año pasado hubiera significado clasificar al Mundial que fue una de las cosas que me destrozó mentalmente. Pero todo pasa por algo. Cuando uno trabaja bien, está todo el día entrenando, las cosas llegan solas. Seguimos por ese camino porqué vamos muy bien”, señaló Victoria, en diálogo con Ovación.

—¿Qué imágenes te aparecieron cuando te comunicaron que alcanzaste tu mejor marca personal?

—Había arrancado bastante mal el día. A las 16.45 era la cámara de llamada, que es el momento donde te anuncian 15 minutos antes de ingresar a pista. Avisaron 15.50 que habían adelantado la prueba y la cámara de llamada era a las 16.15. En esa desesperación comencé a entrar en calor apurada, tratando que no se vaya la cabeza para concentrarme en lo que iba a ser porqué estaba muy bien física y anímicamente, pero no es lo mismo hacer una entrada en calor tranquila que apurada por eso entre mal a la competencia. El primer salto fue nulo. Ahí dije “voy a padecer la prueba”. Por suerte me acomodé en el segundo salto, que marqué 5.90. Sabía que la prueba no estaba en un nivel como el año pasado, que no estuve muy fuerte y me costó muchísimo. Después se dio un salto de 6.04, el de 6.21 y los restantes dos fueron nulos. Fue una competencia re linda en lo personal, lo disfruté desde que ingresé a la pista hasta que salí. Cuando terminó la prueba me cayó la ficha. Ahí dije “lo logramos”. Tanto esfuerzo, dedicación y compromiso de estar mucho tiempo en la pista, de aprender de los errores y ser pacientes. Esto es resultado de lo que venimos trabajando. Cuando lo abracé a Alan me largué a llorar. Me bajó la emoción de decir lo logré, podía, pude y me demostré a mi misma que soy capaz de muchas cosas. Los saltos que fueron nulos fue por muy lejos, estaba saltando lejos, pero no estaba saltando técnicamente como me hubiera gustado. Me hace pensar que, cuando técnicamente esté mucho mejor, saltaré mucho más lejos. De acá al Sudamericano esos 6.21 metros podrán ser mucho más.

—Es cuestión de dominar la cabeza y manejar la ansiedad

—Tal cual. En un momento parece imposible porqué a veces los resultados no llegan cuando uno lo necesita. Viene un Sudamericano, un Panamericano y necesito conseguir determinada marca entre tal fecha y tal fecha y la marca se da en otras fechas. El año pasado fue de aprendizaje, En cambio el 2025 lo encaré con otra cabeza, con otro propósito y eso es lo que me está ayudando muchísimo a que las marcan se den solas. El año pasado tuve una pretemporada excelente. Este año por una molestia en la rodilla no pude entrenar como me hubiera gustado, pero me están saliendo las cosas. A veces cuando uno baja un cambio, empieza a disfrutar y valorar las cosas que uno va haciendo. Soy muy competitiva conmigo misma, pero no tomo consciencia de lo que genero en la gente, lo que he logrado a nivel historia argentina. Mi marca debe estar entre las cinco mejores de la historia argentina. Ahí digo “soy la mejor del país por tercer año consecutivo”, tengo 19 años, representaré al país por primera vez en un Sudamericano de Mayores con atletas olímpicos. Si la cabeza no funciona el cuerpo no funciona.

—¿Disfrutás más el proceso que en años anteriores?

—Me doy cuenta que es así y lo hablé el finde con mis compañeros. Mi primer participación en un Nacional de Mayores fue en mi primer año en categoría U18. En un abrir y cerrar de ojos estoy en mi primer año U23. Me quedan dos años más en este nivel y después seré mayor para siempre. Gracias a Dios se dio ahora acompañado por una buena marca, pero también disfruto que haya sido acompañado con la gente que necesitaba. También disfruté del atletismo como espectadora.

El Campeonato Sudamericano, el próximo desafío de Vicky

—Ahora se viene el Sudamericano en Mar del Plata.

— Todavía no caigo que mis amigos que están desde hace mucho en el ámbito del atletismo me dice que la voy a romper en el Sudamericano No soy consciente de lo que voy logrando y va pasando a nivel personal y deportivo. Me da mucha energía y ánimo. Estoy con una emoción en el cuerpo, con ganas de seguir mejorando y compitiendo. Si me proponen competir el fin de semana en tal lado, con la energía que tengo voy, salto y quien te dice que de nuevo vuelvo a saltar arriba de los 6.20. Espero que se mantenga en el Sudamericano y siga hasta el Panamericano.