Tilcara presentó el himno que marca a toda su familia

Esta iniciativa surgió gracias a Marcelo Golpe, que además de defender la camiseta de Tilcara es hijo de Néstor Golpe, uno de los fundadores y expresidente de la institución.

“Esta idea fue por un sueño que tuve. Literalmente. A mediados de 2022 tuve un sueño que lo recuerdo con nitidez: yo iba caminando hacia el quincho y miré a la izquierda, donde estaban todas las divisiones formadas frente al mástil, con la banda de policía tocando una música que no supe interpretar qué era. Entré al quincho, doblé a la derecha y vi un cuadro que decía ‘Himno de Tilcara’, con una letra que no pude divisar y, abajo, tenía la firma de Rubén Eduardo Cáceres. Es mi cuñado, también exjugador de rugby, y autor de un montón de canciones en el ámbito familiar y personal, que no son muy conocidas pero son hermosas. Después de eso, me desperté con mucha fuerza y emoción. Le mandé un mensaje a Rubén y le propuse que cree el himno de nuestro club. Quería que haya algo que sea inmortal, que nos trascienda y nos motive a mantener viva la historia de la institución. Él aceptó inmediatamente la propuesta y creó una canción hermosa”, contó Golpe.

Ante esto, UNO se comunicó con Rubén Eduardo Cáceres, creador de la letra y las melodías de Verde Inmortal, el himno oficial del Club Tilcara, que fue presentado.

“Me siento muy orgulloso de haber sido elegido para llevar adelante esta idea, que surgió a través de una iniciativa de mi cuñado. Él sintió la necesidad de representar a la institución a través de una canción, que además fuera educativa para el presente y el futuro, que deje bien en claro el porqué del color verde y del escudo, y qué representan esos símbolos”, explicó el autor.

“En función de eso –prosiguió–, yo tengo una habilidad, que utilizo a modo de hobby, para construir canciones en el ámbito familiar. En la letra y en la música intenté representar lo que significa el club para el mundo tilcarense. Para eso, primero realicé una revisión histórica. Me siento emocionado por haber sido el autor de esta obra y espero que sea representativa para la gente de Tilcara”.

Al describir su obra, Cáceres sostuvo que: “La canción transita en la proclama del ser y pertenecer a Tilcara. Va versificando lo que es el pasado, el presente y el futuro a donde vamos. En un estribillo, intenté describir lo que representa el escudo que llevamos en el pecho...ese escudo guerrero elevado en sus cinco sentidos, que lucha constantemente en la búsqueda de los valores, de la unión y el honor. La forma en la que construyo las canciones, primero elijo una determinada melodía, la cual también creé, y, en base a ésta, escribí paralelamente los versos. Considero que este tipo de canciones deben tener una solemnidad para que sea representativa formalmente, por lo que indagué mucho en la historia del club”.

“En lo melódico, imaginé solemnidad –continuó–. Imaginé nuestros corazones y sentimientos erguidos en una canción. Eso se conjugó claramente con las palabras”.

La presentación

Una jornada histórica y emotiva para la familia del Club Tilcara se vivió cuando se presentó oficialmente Verde Inmortal.

En el Centro Cultural Roque Sáenz Peña de Paraná, donde se reunieron representantes del rugby y el hockey de la entidad.

La interpretación del himno estuvo a cargo de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, que maravilló al público con la entonación de la canción institucional.

Además, dirigentes, actuales e históricos, tomaron la palabra ante el cerrado aplauso de los presentes, quienes no podían ocultar su emoción por el acontecimiento que estaban viviendo.