Tilcara prepara una edición especial del Miguel Toto Barrios

Tilcara M13 Miguel Barrios 2.jpg Los chicos de la M13 junto a padres y coordinadores de la categoría. En Tilcara trabajan para la 11ª edición. UNO / Juan Manuel Hernández

“Es una alegría para nosotros cuando llega septiembre saber que tenemos a fin de mes este encuentro. Lo disfrutamos mucho porque trabajamos todos, dirigentes, entrenadores, padres y toda la familia de la M13. Todos los años crece un poco más y eso nos enorgullece porque ese era un poco el mensaje de Miguel Barrios. Por eso tratamos de contarle a los chicos durante el año quién era él y lo que significa para el club. También trasladar los valores que él pregonaba, esto de trabajar en equipo y de ser buenas personas, más allá de los resultados deportivos”, indicó una de las colaboradoras del rugby infantil.

“Vamos a tener la visita de 31 clubes, incluso uno de Paysandú. Eso significa mucho para nosotros y espero que sigamos creciendo junto a Rowing y Estudiantes para tener estos fines de semana de rugby infantil que a nosotros nos llena de orgullo poder llevarlos adelante”, agregó.

Pablo Obaid, uno de los managers de la M13 de Tilcara, también dialogó con UNO y contó cómo llegan a esta nueva edición.

“Lo que hacemos siempre es tener una actividad cooperativa entre todos y la gente del club está abocada de manera íntegra a la organización de este encuentro que ya lleva varias ediciones. Recibimos a 800 chicos de diferentes clubes, con los cuales ya hemos establecido un vínculo y otros con los cuales estamos creando nuevas relaciones. El programa no es diferente de las ediciones anteriores. Comenzamos bien temprano (a las 8.30) con la recepción de las delegaciones, hacemos un breve acto de apertura y luego lanzamos los partidos. Luego el riguroso tercer tiempo para compartir otro momento, en este caso afuera de la cancha, mientras que pasadas las 14 se realizará la desconcentración”, afirmó.

Pablo también contó brevemente lo que significó Miguel Barrios para el Verde.

“Quizás no soy el más indicado de la institución para explicar quién fue Toto Barrios. Puedo decir que fue una persona que conocí en el club y tuve la suerte de trabajar con él. No fui uno de sus dirigidos y tampoco compañero de juego, pero sí compartí otras actividades. Si había una persona elegida para que lleve el nombre de este encuentro era él. Todo lo que uno quiere ser como miembro de un grupo de deporte, Miguel lo representa. No debe haber alguien dentro del club que le preguntés por Toto Barrios y no te conteste algo similar. Un ejemplo de tipo en sus actitudes y en su forma de ser”, detalló.

Por último, Obaid mencionó cuál es la realidad de las infantiles de Tilcara: “Estamos bien con respecto al número de jugadores y creo que todos los clubes de la región están igual. En líneas generales también el nivel de juego es parejo. La idea es trabajar entre los clubes de Santa Fe y Paraná para seguir generando encuentros y partidos. Hay un fixture pautado entre las dos uniones que se respeta bastante bien. La dificultad mayor es el traslado debido a la situación que atraviesa el país. Pero este deporte sorteó un montón de situaciones, una pandemia incluida, y seguimos estando, jugando al rugby que es lo que nos gusta”.

Realizan la presentación

La 11ª edición del Encuentro Miguel Barrios será lanzada de manera oficial el martes 26 en el predio Ramón Brandolín (Zapata y Huergo). La rueda de prensa comenzará a las 18.30.