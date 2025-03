Temporal en Bahía Blanca: subcampeonas entrerrianas donaron su premio a ex compañera damnificada

El equipo femenino de fútbol de Santa María de Oro de Concordia resultó subcampeón el fin de semana en la final contra Malvinas de La Paz. Tras una breve charla con el equipo directivo de la institución las chicas anunciaron que el cheque de 1 millón de pesos será destinado a ayudar a su ex compañera Marisol Torales, quien perdió todo en el temporal ocurrido el viernes en Bahía Blanca (Buenos Aires). La mujer, que se encuentra embarazada y tiene un niño de seis años, se quedó literalmente "con lo puesto".

Laura González, capitana y referente del equipo concordiense contó qué fue lo que hizo cambiar el destino del dinero: “Nosotras vamos a donar este dinero a Marisol Torales, una ex compañera de equipo y amiga nuestra, quien junto a su familia, perdió todo en Bahía Blanca. Queremos darle este dinero de parte del club Santa María de Oro porque tiene que empezar de cero. Tal vez no le sirva de mucho porque es 1 millón de pesos, pero queremos sumar”, indicó.

La final

El domingo 9 de marzo no fue un día más para las futbolistas concordienses. Tras perder por 4 a 2 en La Paz la final de ida frente a Malvinas debían remontar el resultado o sus rivales se consagrarían en su cancha. Aunque lo intentaron, no lograron vencer el 0 a 0 y “lo peor” pasó: las paceñas resultaron campeonas y dieron la vuelta olímpica sobre el césped que tantas veces fue testigo de los triunfos santos. La serie no le fue fácil a Santa María, que se encontró con un equipo fuerte y con buen juego, pero durante el domingo eso pasó a segundo plano.

fútbol femenino Santa María Concordia solidarias Bahía Blanca.jpg Bahía Blanca: subcampeonas entrerrianas donaron su premio a ex compañera damnificada

Tras hacer un pasillo para que sus rivales levantaran la copa, se sacaron algunas fotos y se fueron con el cheque por 1 millón al vestuario. Allí conversaron con el presidente de la institución, Oscar Rodríguez, ya que querían darle un destino distinto. Esta vez el dinero no sería para inversión en el club, sino que pensaron en usarlo para algo diferente.

Tras obtener una respuesta positiva por parte del directivo, comunicaron en el altavoz que estaba en el estadio que lo donarían “a una compañera que lo necesita”, sin dar mayores detalles.

Laura González, referente del equipo concordiense dijo: “Estoy contenta a pesar de que perdimos. Enfrentamos a grandes rivales. Nosotras ya ganamos este torneo y me pone realmente contenta que lo logren otras chicas y con buen juego, porque eso significa que está creciendo mucho el fútbol femenino en Entre Ríos”, dijo sobre el partido.

Embed

“Nosotras vamos a donar este dinero a Marisol Torales. Pudimos comunicarnos y gracias a Dios están bien. Ella está embarazada y también tiene un nene de 6 años, así que por eso decidimos ayudarla”, insistió la capitana.

Agradecimiento

Tras enterarse del gesto solidario, Marisol agradeció en sus redes sociales a través de una publicación: “Quiero agradecer a las jugadoras de Santa María de Oro que salieron subcampeonas y el premio que ganaron, lo donaron para mí y mi familia que nos quedamos con los puesto. Sinceramente no tengo palabras para agradecer a cada una de ellas, con muchas de ahí jugué, compartí cancha y muchas también son mis amigas hermanas que estuvieron y están siempre para mí”, expresó.

bahía blanca casa Marisol Torales.jpg

“Luego del temporal y poder contar lo que pasó porque estamos con vida necesito agradecer mucho a todos los que ayudan. Lo de ustedes es impresionante, no me sorprende que tengan un gesto tan grande porque eso es Santa María. Cada una de ustedes, el cuerpo técnico y todo lo que conforma el club. Simplemente agradecer a cada una, infinitamente agradecida y solo queda volver a empezar de nuevo! GRACIAS, GRACIAS GRACIAS!”, cerró.