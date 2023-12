Tchoukball, un deporte que busca seguir progresando.

Alegría por partida doble

A su vez, esta disciplina se ha convertido en un deporte internacional, jugado en Taiwán, España, Reino Unido, Suiza, India, Japón, Canadá, Brasil, Estados Unidos, Italia, República Checa, Macao, Singapur, Argentina, Perú, Uruguay, Colombia, México y Chile. Además, es regulado por la Federación Internacional de Tchoukball (FITB).

En 2022, la Selección Nacional Femenina de Tchoukball se consagró Campeona Panamericana tras vencer a Brasil en la final del torneo que se disputó en San Pablo, donde la chajariense Mirta Quintana formó parte del aquel plantel. Pero debido a que es una actividad que no cuenta con apoyo, este año no pudo viajar al 11º Campeonato Mundial de Tchoukball disputado en República Checa, donde China Taipéi y Suiza se consagraron campeonas del certamen que reunió a equipos nacionales masculinos y femeninos de todo el mundo.

Eso no detuvo a Mirta y tuvo su revancha, ya que el 29 de octubre pudo gritar campeón con Vélez Chajarí y se sacó una espina tras disputar tres finales con la V Azulada.

348908294_270109362138541_2455838030275420161_n.jpg Foto: Gentileza/Club Atlético Vélez Sarsfield Chajarí

Ante esto, UNO se comunicó con la jugadora y dialogó respecto al crecimiento del tchoukball, su experiencia en la Selección Argentina y el título logrado recientemente.

En primer lugar, Mirta se refirió al crecimiento de una disciplina con poca visibilidad: “Va por buen camino, ya que este año se sumó Cañada de Gómez de la provincia de Santa Fe a la Liga Regional y con respecto a Entre Ríos, es el fuerte. Contamos con diferentes jurisdicciones como Concordia, Federal, Villaguay, Chajarí y por la parte Corrientes, con la ciudad de Mocoretá”.

A su vez, destacó que la presencia de esta especialidad en las demás provincias es indispensable para su desarrollo: “Se necesita más desarrollo en las provincias, tener acceso a las instituciones para poder mostrar el deporte, difusión para que se interesen en formar equipos nuevos y así seguir sumando para que no sea solamente una Liga Regional, sino, Nacional”.

Por otro lado, a fines de octubre, Quintana se consagró campeona de la Liga Regional de Tchoukball tras disputar tres finales: “Justo estás charlando con una persona que ama a su club y su ciudad. Entonces, todo se potencia. Fue muy grato y un orgullo por mis compañeras”.

“Se trata de insistir, persistir y resistir. Trabajar en lo físico y táctico. Particularmente, en mi equipo fue lo psicológico, enfocarnos en los buenos pases, pensar antes de actuar y apoyar al otro. Eso fue lo que nos llevó a ser campeonas”, agregó.

Además, indicó: “En 2024 proyectamos que se sigan sumando chicas y chicos de diferentes edades para realizar el beach tchoukball en las diferentes jurisdicciones. Vamos a ir realizando encuentros e invitando a toda la gente que quiera sumarse a este deporte”.

La entrerriana fue parte de la conquista de Argentina en el Panamericano 2022 y sueña con decir presente en 2024, ya que se realizará en su ciudad natal, Chajarí: “Para un deportista, vestir la celeste y blanca es altamente satisfactorio. En el 2022 fui parte del seleccionado argentino de mayores femenino con la cual nos trajimos el titulo desde San Pablo, Brasil y tanto el intercambio cultural como deportivo fue muy enriquecedor”.

“En el mes de enero comenzará el preselectivo en las categorías mixtas menores y juveniles, como lo son la Sub 12, Sub 15 y Sub 18. Luego será el turno de las mayores (femenino y masculino), donde me presentaré. Lo que más me motiva es que habrá muchas chicas nuevas, lo cual significará una competencia sana para ganarse el puesto”, siguió.

“Es una motivación extra que se realice en la localidad de Chajarí, por todo lo que conlleva para la ciudad, el club y la familia. Además de tener la posibilidad de que puedan acompañarte desde muy cerca y me vean jugar”, finalizó.