Sóftbol: preparan el Nacional de Clubes 2023

Los equipos tendrá como todos los años las cuatros zonas y las mismas son: Zona Campeonato

Zona Ascenso, Zona Promoción y Zona Estímulo. En la ronda Campeonato estarán presentes los mejores equipos del país. En lo que se resaltan Talleres, Don Bosco, Estudiantes, Patronato y CEF N°5 todos de Paraná y que son claros candidatos a quedarse con la edición 24 del torneo principal a nivel país.

Los campeones son los que se detallan a continuación: 2000: suspendido por condiciones climáticas ((Banco La Pampa-Estudiantes de Paraná). 2001: Patronato (Paraná). 2002: Club Atlético Estudiantes (Paraná). 2003: Club Atlético Estudiantes (Paraná). 2004: Club Atlético Estudiantes (Paraná). 2005 : Patronato (Paraná). 2006: Club Atlético Estudiantes (Paraná). 2007: Patronato. 2008: Club Atlético Estudiantes (Paraná). 2009: Centro de Ex Alumnos de Don Bosco (Paraná). 2010: Patronato: 2011: Club Atlético Estudiantes (Paraná). 2012: Club Atlético Estudiantes (Paraná). 2013 . Club Atlético Estudiantes (Paraná). 2014: Centro de Ex Alumnos de Don Bosco (Paraná). 2015: Patronato. 2016: Centro de Ex Alumnos de Don Bosco (Paraná). 2017: Patronato. 2018: Centro de Ex Alumnos de Don Bosco (Paraná). 2019: Centro de Ex Alumnos de Don Bosco (Paraná). 2020 : Centro de Ex Alumnos de Don Bosco (Paraná): 2021 CEF Nº 5 y 2022 CEF Nº5