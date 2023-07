Sóftbol: AELU Verde brilló y se consagró en Paraná.

El plantel peruano estuvo conformado por: Germán Espinoza, Aimi Guibo, Airu Hori, Natsuki Kanashiro, Adriana Nakamura, Rena Nakasone, Rodrigo Taira, Andrea Yagui, Fernanda Yamashiro, Valeria Yano y Camila Mercedes. Y su cuerpo técnico por: Rosie Marie Gusukuma, Janet Amaya y Mónica Higa.

En declaraciones a Ovación, Matías Juri, presidente de Sóftbol Play, expresó su felicidad por haber podido llevar a cabo una nueva reedición de este campeonato.

“Estos años tuvimos el récord de inscriptos. Eso es lo que nos lleva a nosotros a tener ya la fortaleza en el grupo humano de trabajo y pensar en el año entrante. Así que yo creo que cada año que pasa, cada evento que pasa, superamos demasiado las expectativas”, comenzó.

“Nos sorprendió la llamada de los países que quisieron estar acá presentes y buscar la vuelta de poder traer niños, con lo que todo eso conlleva. Fue un recorrido de un par de meses atrás tratando de que puedan participar todos y se dio que justo ahora el club Sóftbol Play trató de cerrar con algunos equipos. Pero yo creo que eso fue uno de los detonantes de este año, que nos llamen equipos de afuera para poder participar de este evento, sabiendo que son dirigentes de nuestro alto nivel softbolístico y sepan que Sóftbol Play existe, que es el club más antiguo del país y eso hace que nos infle el pecho y nos dé fuerza para seguir trabajando.”, agregó.

Además, hizo una comparación entre aquellos primeros torneos y estos últimos: “Lo que yo tengo que destacar son las dirigencias que pasaron por este club. Si no fuera por los dirigentes que pasaron por este club, esto no estaría hoy en la 26ª. Si bien hace 13 años que un grupo nuevo está en esta institución y planteó de una manera el futuro del club, será una pequeña diferencia, pero luego de eso no tengo nada que comparar. Porque la familia del sóftbol es tan grande que siempre tenemos los apoyos de la Asociación Paranaense de Sófbol, de los clubes que tienen los estadios, el estadio del Club Atlético Estudiantes, el estadio del Club Atlético Patronato, como de todos los otros clubes que se ofrecen para poder realizar un evento de esta magnitud. Estamos hablando de 76 partidos, algo que en esta categoría nunca se ha llegado históricamente y eso hace a que nosotros apostemos a este juego. Faltaba este nivel en esta categoría, porque hoy los chicos, a los 15 años, ya están llamados a la preselección de la Sub 16, Sub 17. Entonces, hoy se necesitan estos eventos grandes para poder dar ese paso. Por eso, tuvimos que darle un salto de calidad al evento, para que nada falte al nivel de un internacional”.

Por último, manifestó que irán por más el siguiente año y despidió a Nacho Acebal con un sentido mensaje.

“Te digo la verdad, hoy hablaba con mis compañeros, mi señora principalmente y le decía que uno está cansado, que uno todos los años que llega a esto desgasta y siempre digo este es mi último año y me voy, pero siempre pienso en ese pequeño error que cometemos en cada año y digo, lo voy a tratar de superar el año que viene. Este fin de semana nos enteramos de que tuvimos la pérdida de un dirigente, Juan Alberto Acebal (Nacho), que fue la voz del estadio, que realmente fue un dirigente extraordinario, que fue el abogado de esta institución y uno de los fundadores. Me llega mucho, porque es un hombre de familia, como mi padre. Entonces, en esta mezcla de alegría y tristeza porque se nos fue, mandarle un saludo a la familia, a mi amigo Germán, su hijo, y decirle que él por el club dio todo. Lo voy a recordar siempre, el club lo va a recordar toda la vida y el sábado, en el acto inaugural, donde tuvimos más de mil personas, hice saber lo que fue Nacho, realmente una gran persona”.

Producción periodística: Gerónimo Flores.