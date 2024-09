Sofía Bollea habló sobre su retiro: "Tengo el corazón vacío, me entregué por completa"

"Que difícil es expresar tantos años de mi vida en palabras, nunca estás preparado para aceptar el momento de cerrar ciclos, nadie te enseña como se termina algo que empezó por curiosidad, amistad y termina siendo la mejor etapa de tu vida. Gracias al universo por las oportunidades, porque me enseñó a formar valores, crecer como persona y deportista. Me enseñó a trabajar en equipo, respetar, cuidar, comprometerme, valorar, reinventarme y amar tanto a este deporte. Me enseñó a convivir, empatizar, adaptarme, ganar, perder y volver a empezar. Pero por sobre todas las cosas, me enseñó a nunca bajar los brazos, amar los procesos y convertirlos en instantes necesarios y únicos para transitar", expresa parte del emocionante comunicado publicado por la jugadora, dejando en claro lo difícil que fue tomar esta decisión.