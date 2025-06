Sin el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas tienen su lista de convocados.

Los Pumas ya tienen su lista para julio sin Marcos Kremer

También reaparecen otros nombres conocidos. Thomas Gallo y Francisco Gómez Kodela, con 35 y 41 caps respectivamente, se reincorporan tras un tiempo fuera de la convocatoria. A ellos se suman Lucas Paulos (14 apariciones) y Gonzalo Bertranou, quien llega a los 67 partidos. La presencia de estos jugadores refuerza posiciones estratégicas, aportando experiencia y rendimiento comprobado.

Junto con estos regresos, el listado incluye rugbiers provenientes de equipos nacionales y torneos regionales. Esta elección refleja una apuesta por la renovación y el desarrollo de nuevos talentos, bajo la conducción técnica de Contepomi, responsable del plantel en esta nueva etapa. Una de las principales características de esta convocatoria es la importante presencia de jugadores que participaron en el reciente Súper Rugby Américas. En total, 13 rugbiers provenientes de este certamen fueron incluidos en la nómina, representando distintas franquicias argentinas.

Desde Dogos XV se incorporan Pedro Delgado, Boris Wenger, Leonel Oviedo, Lautaro Simes, Agustín Moyano y Faustino Sánchez Valarolo, quienes consolidaron su rendimiento en el ámbito local y regional. La experiencia adquirida en el torneo les permite llegar con ritmo competitivo y familiaridad con escenarios de alto rendimiento. Por el lado de Pampas, fueron convocados Joaquín Moro, Justo Piccardo, Santiago Pernas y Alfonso Latorre. Esta inclusión reafirma el criterio de Contepomi de premiar el desempeño dentro de las franquicias nacionales como vía directa de acceso al seleccionado. Finalmente, desde Tarucas se suman Luciano Asevedo, Nicolás Roger y Simón Benítez Cruz. Su incorporación responde a una estrategia de identificación de talentos a nivel federal, ampliando el espectro de selección y ofreciendo oportunidades a quienes se destacan en torneos regionales. Con ello, el cuerpo técnico continúa fortaleciendo el recambio generacional e integrando nuevos perfiles al entorno competitivo de Los Pumas.

La nómina presenta también ausencias destacadas. Entre las más notorias figura Tomás Albornoz, quien fue clave en el reciente triunfo ante los British and Irish Lions, pero no integra la convocatoria. También están ausentes Gonzalo García, Joaquín Oviedo, Franco Molina y Joel Sclavi. Según señaló el entrenador en declaraciones recogidas por la UAR, estas exclusiones obedecen a decisiones relacionadas con la preservación del bienestar físico y mental de los jugadores: "Estamos muy comprometidos con la salud física y mental y creemos que el descanso es clave, es por eso que varios jugadores no estarán con nosotros en esta convocatoria".

Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Guido Petti y Mateo Carreras tampoco fueron convocados. En estos casos, su exclusión se debe a que disputaron las instancias finales del Top 14 francés, lo que redujo su disponibilidad. Además, el concordiense Marcos Kremer continúa en proceso de recuperación física, por lo que tampoco forma parte del plantel.