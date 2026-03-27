“Bichito de luz” se realizará este sábado con largada en el Thompson, llegada en el CAE y un operativo especial, ya que se nadará bajo la luz de la luna.

La capital entrerriana se prepara para vivir una experiencia distinta en el río. Este 28 de marzo se desarrollará la tercera edición de la travesía acuática Bichito de Luz, una propuesta que combina deporte, naturaleza y un fuerte componente sensorial bajo el lema “Nadamos bajo la luna”. El evento tendrá lugar en el río Paraná, con un recorrido de 2500 metros que unirá las playas del Thompson con la subida de lanchas del Club Atlético Estudiantes.

La particularidad de esta travesía radica en su desarrollo nocturno: los participantes nadarán en total oscuridad, iluminados únicamente por dispositivos lumínicos de distintos colores que cada uno llevará consigo, lo que genera un espectáculo visual único sobre el agua. La iniciativa, de carácter recreativo, no solo busca promover la actividad física, sino también ofrecer una experiencia diferente en contacto con el entorno natural.

La edición 2026 marcará un crecimiento significativo en la convocatoria. Según adelantaron desde la organización, serán más de 40 los nadadores que formarán parte del evento, superando las cifras de años anteriores, donde participaron 27 en la primera edición y 32 en la segunda. La convocatoria incluye deportistas de Paraná y de distintos puntos del país, con presencia de nadadores provenientes de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y otras localidades entrerrianas.

El rango etario también es amplio y diverso: habrá participantes desde los 9 hasta los 70 años, lo que refuerza el espíritu inclusivo de la propuesta. Si bien no se trata de una competencia estricta, todos los nadadores recibirán medallas finisher al completar el recorrido, y la organización evalúa reconocer a los primeros en llegar con premios especiales.

Se viene una travesía única en el río Paraná

Bichito de luz travesia nocturna 3

Otro de los aspectos centrales del evento es la seguridad. Desde la organización remarcan que se trata de un operativo cuidadosamente planificado, con presencia de embarcaciones de apoyo, auxiliares en el agua y un seguimiento constante de cada nadador. La logística incluye controles previos, asistencia durante el recorrido y un dispositivo preparado para actuar ante cualquier eventualidad, teniendo en cuenta las características del río y la complejidad de nadar en horario nocturno.

La largada está prevista para las 19.30, con la intención de que los primeros participantes arriben a la meta a partir de las 20. Tras la finalización, se realizará la entrega de medallas y reconocimientos en un cierre pensado para destacar el esfuerzo de los nadadores y compartir la experiencia vivida.

Además del aspecto deportivo, la travesía se consolida como un atractivo para el público. La imagen de los nadadores iluminando el río genera un impacto visual que convoca a vecinos y visitantes, quienes podrán seguir el recorrido desde distintos puntos de la costa y disfrutar de una propuesta distinta en la ciudad.

Bichito de luz travesia nocturna 2 Se viene una travesía única en el río Paraná.

En diálogo con UNO, la organizadora y fundadora de la travesía, Viviana Paiva, destacó el crecimiento del evento y el significado que tiene para la ciudad. “Cada año se renuevan las expectativas. Estamos muy ilusionados por este nuevo desafío en el río Paraná. Es un orgullo ver cómo la convocatoria va en aumento y cómo se suman nadadores de distintos puntos del país”, señaló.

La referente también puso el foco en la experiencia que implica nadar de noche, especialmente para quienes lo harán por primera vez. “Muchos de los competidores van a vivir algo nuevo, algunos nadarán por primera vez en estas condiciones. Cuando llega la noche, el río impone respeto, genera sensaciones distintas, incluso un poco de miedo, pero también es parte de lo lindo que tiene esta propuesta”, explicó.

Bichito de luz travesia nocturna 1 Viviana Paiva, organizadora y fundadora de la travesía nocturna. UNOER/ Alan Barbosa

En ese sentido, Paiva remarcó la importancia del trabajo previo y de la organización detrás del evento. “Esto requiere un gran esfuerzo, hay mucha logística y planificación. Queremos que cada participante se sienta seguro y pueda disfrutar. Es una experiencia sensorial, un espectáculo único sobre el río Paraná”, afirmó.

Por último, valoró el acompañamiento del clima y la expectativa generada en la previa. “Por lo que vimos, el tiempo va a acompañar, así que creemos que será una gran jornada. Estoy muy contenta y orgullosa de poder llevar adelante algo tan especial para la ciudad”, concluyó.

Con una propuesta que combina deporte, aventura y un escenario natural imponente, la travesía Bichito de Luz se posiciona como uno de los eventos más originales del calendario local, consolidando su crecimiento y despertando el interés de nadadores y público en general.