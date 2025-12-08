Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná Este jueves, desde las 10.30, se realizará el lanzamiento de la 16ª edición de la Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná. 8 de diciembre 2025 · 21:31hs

Los deportistas deberán recorrer los 21 en la Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná.

La organización de la 16ª Edición de la Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza–Paraná informó que se llevará a cabo el lanzamiento oficial del evento. La conferencia se realizará este jueves 11 de diciembre, a partir de las 10.30, en el salón de eventos Coliseo, situado en calle 25 de Mayo 16, 2º Piso.

Durante el encuentro se brindarán detalles de la tradicional prueba de 21 kilómetros que se llevará a cabo este sábado 13, junto con información sobre nadadores, logística y novedades de esta nueva realización.

Habrá autoridades de la organización, de la Municipalidad de Paraná, del Gobierno de Villa Urquiza, del Gobierno de Entre Ríos y, por supuesto, estarán presentes los colosos del río.