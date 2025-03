Todo se define este domingo a partir de las 18 en el Estadio La Nueva Caldera. Tras el 1-0 a favor en la ida, Independiente de Villa del Rosario se prepara para defender su ventaja en casa y levantar la Copa Entre Ríos masculina. Sin embargo, Atlético María Grande no se rinde y confía en revertir la serie en un partido que promete emociones de principio a fin.

En la previa de la gran final, UNO dialogó con Kevin Panozzo Zenere y Leandro Figueroa, referentes de Independiente y Atlético María Grande, respectivamente, al respecto de lo que se vivirá hoy en el departamento Federación.

Habrá acción en casa de Independiente

Copa Entre Ríos masculina 1.jpg Copa Entre Ríos: Se juegan los últimos 90 en la casa de Independiente.

En primera instancia, Panozzo Zenere, capitán del Rojo de Villa del Rosario, expresó: “La previa de la final se vive de manera tranquila, pero no confiados. Para nosotros estamos 0 a 0”.

—¿Cómo imaginan el partido de vuelta? ¿La idea es salir a buscar otro gol o manejar la diferencia?

—Nos imaginamos un partido intenso donde nos van a salir a atacar, pero nosotros tenemos que estar tranquilos que en nuestra cancha podemos marcar la diferencia si le jugamos al igual. Vamos a tratar de tener el control de la pelota, haciendo nuestro juego para intentar contener al rival. El 1-0 de la ida fue un resultado justo porque el partido fue parejo, pero con la diferencia que en el segundo tiempo tuvimos más el control de la pelota y pudimos hacer la diferencia.

—¿Qué tan importante será el apoyo de su gente en esta final?

—Nosotros con el apoyo de nuestra gente hacemos grande cosas, por eso tiene una gran importancia para nosotros que nos acompañen en cada partido.

Copa Entre Ríos masculina 3.jpg Kevin Panozzo Zenere, capitán de Independiente.

—¿Cuál es el mensaje para el hincha de Independiente en la previa de esta gran final?

—Que estén tranquilos, que confíen en nosotros y que disfruten de este momento.

—Si pudieras definir al equipo en una palabra de cara a la final, ¿cuál sería?

— Orgullo.

—Jugar en el fútbol amateur implica esfuerzo y dedicación, ¿qué representa para ustedes llegar a esta instancia?

— Llegar a esta instancia representa para nosotros que con esfuerzo y dedicación no hay límites y todo lo que nos propongamos lo podamos cumplir.

—Independiente puede sumar un nuevo título a su historia, ¿qué tan especial sería levantar la Copa Entre Ríos en su cancha?

—Sería un sueño cumplido poder levantar la Copa en nuestra cancha y con nuestra gente. Para nosotros sería un orgullo poner al club en lo más alto.

Un reloj en el mediocampo de Atlético María Grande

Leandro Figueroa habló al respecto del juego en Villa del Rosario.

—Después del 0-1 en la ida, ¿cómo llegan a este partido de vuelta?

—Creo que en el partido de ida sabíamos que son finales y que se juegan así. Son muy cerradas y el que menos se equivoca es el que se lleva los primeros 90 minutos. Nosotros no tuvimos una buena noche en general, no fuimos el equipo que veníamos siendo durante las llaves anteriores. Nos faltaban asociaciones en sectores del campo donde sabemos que podemos hacer mucho daño y muchas veces quedábamos muy largos. Había espacios que no solemos dejar nunca.

—Independiente juega en su cancha y con su gente, ¿cómo piensan manejar esa presión?

—Si bien ellos van a ser locales, a nosotros no nos pesan estas cosas. Vamos a ir a jugarles como les jugamos a todos los equipos que enfrentamos, con la convicción y el convencimiento que tenemos desde que arrancamos la copa. Va a ser un partido intenso, largo y no va a haber especulaciones. Nosotros ya sabemos como juegan ellos y viceversa. Puede llegar a ser una final muy hermosa.

—¿Qué mensaje le darías a la hinchada de Atlético de María Grande antes de la final?

—A la gente agradecerle siempre. Ellos fueron a todos lados desde que arrancó la Copa. Estuvieron siempre con nosotros y nos apoyaron en todo. Hoy no será la excepción, ojalá le podamos regalar lo que todos anhelamos.

—En lo anímico, ¿cómo está el plantel después de la derrota en la ida?

—Estamos bien. Entrenamos de la mejor manera esta semana pensando en lo del domingo (hoy). Si hay algo que a este grupo lo destaca por sobre todas las cosas es lo fuerte que es mentalmente. Se levanta rápido de las caídas y no piensa en lo que pasó sino en lo que tiene por delante.

Copa Entre Ríos masculina 2.jpg Leandro Figueroa, con pelota dominada.

—El fútbol amateur tiene muchas dificultades, ¿qué sacrificios hacen ustedes para llegar a una final como esta?

—Muchos chicos trabajan, otros estudian, viajan 60 kilómetros todos los días para ir a entrenar. Frío, calor, lluvias entrenamos igual. Es mucho tiempo lo que se dedica al fútbol y es tiempo que no se vuelve atrás. La familia es la que sale por ahí perjudicada porque es tiempo que uno puede compartir con su padre, madre, con sus hijos entonces creo que personalmente el sacrificio que hacemos es porque la familia cuando las cosas no salen es la primera que está ahí para decirte que vuelvas a intentarlo.

—Salir campeones de la Copa Entre Ríos pondría su nombre en la historia del club, ¿qué significaría para vos y para el equipo lograrlo?

—Lograr el objetivo mayor es el deseo que tenemos todos. Sería algo hermoso poder regalarnos esa alegría a nosotros mismos primero y luego al club ya que cumple 100 años y poder estar en la historia sería algo muy lindo. Vamos a luchar por estar ahí.