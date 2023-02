Scaloni ganó The Best e hizo historia para la Argentina

Lionel Scaloni se coronó este lunes con el premio The Best como el mejor entrenador del Mundo , según el reconocimiento otorgado por la FIFA en París por lo conseguido en 2022 con la Selección Argentina . El DT se convirtió así en el primer argentino de la historia en lograr el galardón , relegando en la terna a Carlo Ancelotti y Pep Guardiola.

Tras ser anunciado como el ganador, el entrenador dio un discurso plagado de gratitud. "Agradecer por el premio a todos, especialmente porque es un premio que lo votan los futbolistas y para mí tiene un valor enorme, agradecerles a los jugadores, a esos 26 que nos llevaron a la gloria, sin ellos no hubiéramos podido conseguir nada. Estoy eternamente agradecido al presidente de la AFA por poder ser entrenador de esta Selección maravillosa. A todo mi cuerpo técnico, que más que eso son amigos. Y como siempre digo, no hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, a tu país. Ver a esa gente emocionada en las calles, disfrutando, no tiene precio. Han jugado para ellos los jugadores. Ese triunfo es para ellos. A mi familia, mi esposa, mis hijos, que están acá, a mi mamá, papá y hermanos que están empujando en el pueblo y que gracias a ellos soy lo que soy. Y a todo nuestro país", dijo un emocionado Scaloni en el escenario del evento.