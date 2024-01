Sampaoli: "Me fui del Marsella por la falta de ambición".

Jorge Sampaoli aseguró que las ambiciones del club francés no coincidían con las suyas

Sampaoli llegó en marzo de 2021 al Marsella en lugar del portugués Andrés Vilas-Boas y la llegada del español Javier Ribalta como director deportivo significó un cambio el rumbo del club a la hora de adquirir refuerzos.

"La gestión de Ribalta me convenció de que sería difícil, ya no era el mismo proyecto. Como tenía cariño por el presidente y el dueño del club preferí irme. Me conozco, soy muy obsesivo y habría estado más frustrado que feliz", indicó el ex entrenador del seleccionado argentino en el Mundial Rusia 2018, en donde fue eliminado en octavos de final por el campeón Francia.