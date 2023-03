Rowing y Tilcara festejaron, y hubo derrota de Estudiantes

Por el Top 9 de Primera División, Rowing venció a Uni de Rosario y el CAE cayó ante Old Resian. En Segunda, el Verde ganó en su casa y en Tercera perdió CUCU.

La nueva jornada del Torneo Regional del Litoral de rugby arrojó resultados dispares para los equipos entrerrianos. En el Top 9 de Primera División y por la tercera fecha, el Paraná Rowing Club logró su primer triunfo, mientras que Estudiantes se volvió con una derrota desde Rosario a manos de Old Resian. En Segunda División, Tilcara también cosechó su primera sonrisa en el certamen. En tanto, este sábado comenzó la disputa del tercer nivel del TRL, donde hubo caída de Universitario de Concepción del Uruguay.

En tanto, Estudiantes llevó su buen comienzo a Rosario, pero no pudo seguir por la senda del triunfo y perdió el invicto ante Old Resian, que ganó 33 a 22. El equipo de Pedro Raiteri tuvo muchos altibajos y no pudo contrarrestar el buen juego del Tricolor rosarino.

Sobre el final llegó una reacción del Albinegro, que hasta ese momento perdía 30-10, pero fue insuficiente para dar vuelta la historia en el sur santafesino.

Los otros resultados del primer nivel fueron: Jockey Club 20-Santa Fe RC 29 y CRAI de Santa Fe 17-Gimnasia de Rosario 38, mientras que en esta ocasión Duendes quedó libre.

En la próxima jornada, Estudiantes recibirá a Jockey Club, mientras que Rowing tendrá jornada de descanso.

El primero del Verde

En el Quincho de la Ruta 18, el club Tilcara logró este sábado su primer éxito en la Segunda División del Torneo Regional. El Verde sacó a relucir su mejor juego y derrotó a Universitario de Santa Fe por 41 a 7.

En la próxima fecha, los dirigidos por Alejandro Arrías descansarán ya que quedarán libre.

Dura derrota de CUCU

La Tercera División del TRL comenzó este sábado con el primer capítulo, donde el único representante entrerriano cosechó una dura caída ante Querandí RC en Santa Fe. Universitario de Concepción del Uruguay cayó 44 a 22, por lo que ahora buscará la recuperación cuando reciba a Cha Roga de Santo Tomé.