Román Pretz, otro paranaense que jugará en Dogos XV

“Lo tuve en el club desde la etapa de juveniles, también en el PladAR y en Primera. Tengo mucha afinidad con él, es un técnico muy exigente y la mayoría de los chicos tienen una muy buena referencia de él. Nos va a poder aportar muchas cosas y espero que tengamos un buen papel”, indicó en diálogo con UNO.

Román Pretz 2.jpg Román Pretz tuvo un gran año en Duendes, que fue campeón del Torneo del Interior A. UNO / Juan Manuel Hernández

A sus 26 años, será la primera vez que el primera línea jugará de forma profesional, un camino que pretende seguir luego del flamante torneo.

“La verdad es que estoy con muchas ganas de jugar, me quedó una espina clavada el año pasado porque me lesioné y no pude estar en la SLAR. Tenía chances de jugar para Peñarol de Uruguay o Cafeteros de Colombia y no lo pude hacer. Ahora es una decisión personal, tengo que aprovechar esta oportunidad y luego si surge alguna oferta del exterior la analizaré junto a mi señora”, manifestó.

Pretz integró el equipo de Los Pumitas que logró el histórico tercer puesto en el Mundial de Inglaterra 2016, donde compartió el plantel con el concordiense Marcos Kremer, un referente de Los Pumas. El ex-Tilcara reconoció que ese proceso y lo que luego vivió en Duendes lo ayudaron para crecer.

“Me sirvió para formarme como jugador, ni hablar de lo que pasó en Duendes. Siento que ahora tengo más protagonismo y por eso busco progresar. Este llamado para ser parte de los Dogos XV me llega en el mejor momento de mi carrera”, expresó.

Pode vivir del rugby es algo que tiene como firme objetivo el paranaense: “No se cómo se va dar este proceso, pero ya es una decisión tomada el hecho de poder ser profesional. A los 26 años considero que es una edad límite para entrar en un circuito profesional y por eso quiero aprovechar al máximo esta experiencia”.

En la franquicia cordobesa tendrá como compañeros a Ignacio Gandini, Valentino Di Capua y Francisco Diez, a quienes conoce a la perfección porque también juegan en el Verdulero rosarino. En tanto, en Dogos también lo acompañarán Juan Mernes del club Estudiantes y Lautaro Cipriani, otro jugador del Verde.

Román Pretz 3.jpg Román Pretz, primero arriba a la izquierda, jugará en Dogos XV. UNO / Juan Manuel Hernández

“Tengo muy buenas referencias de los dos, porque también forman parte de la Academia Litoral. Y a Lautaro lo conozco desde que era un ‘piojo’, desde muy chiquito. Cuando me tocó alejarme de Tilcara siempre volvía para los seven internos y lo veía crecer. Espero que se arme un lindo grupo entre todos y podamos ser protagonistas”, finalizó.

El trabajo en Córdoba

Al igual que el resto de los contratados, Román Pretz deberá presentarse un par de días antes del 16 en Córdoba. Dogos XV jugará un solo amistoso, ante Pampas, la otra franquicia de la Argentina. El debut en el Súper Rugby Américas sería el 17 de febrero (la fecha oficial es el 18 pero en Córdoba de realiza el Cosquín Rock) como local en la cancha de Tala RC.

Los entrenamientos serán en Córdoba Athletic y otros jugadores del Litoral que estarán en el equipo son Juan Cruz Strada, Manuel Todaro, Juan Bautista Baronio y Franco Giudice, además de los mencionados anteriormente.

En tanto, el resto del plantel estará conformado por 19 jugadores de Córdoba: Boris Wenger (Jockey de Villa María, contratado UAR); Santiago Pulella (contratado UAR), Octavio Barbatti (reserva), Franco Molina (contratado UAR), Octavio Filippa (contratado UAR), Agustín Segura (contratado UAR), Felipe Mallía (reserva), Nicolás Viola (reserva) y Efraín Elías (reserva) (Jockey de Córdoba); Ramiro Valdez (contratado UAR) y Francisco Udrisard (reserva) (La Tablada); Gregorio Hernández (contratado UAR), Lautaro Simes (contratado UAR), Federico Albrisi (reserva), Valentín Soler y Mateo Soler (contratados UAR) (Tala Rugby Club); Valentín Cabral (reserva) y Agustín Moyano (contratado UAR) (Córdoba Athletic) y Faustino Sánchez Valarolo (reserva) (Palermo Bajo).