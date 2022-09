Rodrigo De Paul: "no voy a disfrutar el mes del Mundial"

En este sentido, el futbolista de Atlético de Madrid, donde hoy alterna tanto en La Liga como en la UEFA Champions League, compartió una situación que lo perturba y mucho, pero que intenta manejarla como puede pensando en el bien del equipo para Qatar 2022.

"Siempre digo que no quiero que empiece, porque probablemente no lo disfrute. Es mucha presión, competencia, nerviosismo y ansiedad, es muy difícil. Intento disfrutar todo este proceso, me gustaría que sea más, a veces me cuesta. Seguramente va a ser una locura. Uno vive muy concentrado y la crítica puede ser a veces hasta dañina", admitió.

Y agregó: "Entonces intentas hacer tu trabajo lo mejor posible. Sí disfruto la previa de los partidos y la semana de entrenamientos, pero cuando empieza la competición me cuesta. Eso llevado a un Mundial, la competición más importante y por la que uno siempre sueña, sé que me va a costar mucho, todo".

Consultado sobre cómo llega de cara a los amistosos contra Honduras y Jamaica, en Estados Unidos, el ex Racing detalló: "Bien, muy bien. Venimos de una derrota dura en el derbi (1-2 vs. Real Madrid), pero jugando mucha competición. Física y mentalmente me encuentro muy bien, en un buen momento".

"Competir siempre es importante. Ya de acá a lo que queda, lo que se pueda incorporar es muy poquito. Creo que es importante seguir compitiendo porque mentalmente te ayuda y te va a hacer el camino más rápido para llegar a la Copa del Mundo. La idea es llegar siempre al 100 por ciento. El cuerpo técnico ya nos conoce muchísimo, jugar o no a esta hora no creo que cambie mucho. La idea y la base de estos cuatro años Lionel Scaloni la tiene", remarcó.