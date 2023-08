Rodolfo de Paoli: "Tiene mucho valor por como jugamos"

“Era un rival difícil que si ganaba quedaba segundo, llevaban cinco partidos sin derrotas. El triunfo tiene mucho valor como jugamos. Pasamos por todos los sistemas de juego, por todos los momentos del partido. El equipo pudo haber jugado mejor, en otro momento no tanto, pero siempre quiso ganar el partido y estuvo a la altura ante un equipo que quiere ganar el campeonato. Había que ganar porque podíamos quedar muy lejos del reducido. Estamos muy felices y orgullosos de los jugadores por el esfuerzo que realizaron”, subrayó De Paoli.

El entrenador de Patronato recalcó el poderío de Deportivo Morón, al que calificó como uno de los elencos que se armó para dar el salto de categoría. “Es uno de los hipotéticos rivales de cuartos de final o semis del reducido. Por algo tienen el plantel que tienen, el entrenador que tienen y se armaron para ascender. Quise llevar Úbeda a Barracas Centra en Primera División y Morón no lo dejó porque pretendían armarse para ascender. Hoy (por el domingo) Úbeda fue al banco. Más allá de la baja que tuvieron ante la ausencia de (Ezequiel) Rescaldani, que es un delantero tremendo, es un rival muy difícil. Sufrimos, pero en líneas generales superamos a un rival muy difícil”, chapeó.

Patronato vs. Deportivo Morón (1).jpeg Damián Arce definió con mucha categoría y anotó el 1-1 de Patronato ante Deportivo Morón. Juan Hernández / UNO

Al momento de expresar por qué se impuso el Rojinegro, respondió. “Habitualmente Patronato se impone, el tema es que se define en las áreas. En esta oportunidad golpeamos en los momentos justos. Ellos, en cambio, erraron cuando tenían la oportunidad de liquidarlo. Después nosotros no lo perdonamos. Asimismo en el desarrollo del juego Patronato sale a jugar en todas las canchas y ante todos los rivales. Nos van a medir por el resultado. Si no ganamos, está mal, y si ganamos, está bien”, analizó.

Morón lastimó al desnudar falencias defensivas del conjunto de barrio Villa Sarmiento. Al respectó, De Paoli acotó. “No defendimos mal, sino que atacamos pésimo en el primer tiempo”, diferenció. Luego argumentó su teoría.”Quedábamos muy abierto y perdíamos la pelota en zona donde no había que perderla. En determinadas zonas no se puede perder el balón. Si intentás, arriesgas, pero perdés la pelota en la zona del centro, te van agarrar de contragolpe juegues contra quien juegues y por más que te agarren bien parado atrás. Desarrollamos un juego donde delante de la línea de la pelota hay ocho jugadores y esta vez tratamos de conservar la banda. No tuvimos esa paciencia. Asimismo el equipo lo intento y terminamos ganando de manera justa”, redondeó.

Siguiendo esa misma línea, explicó que el ingreso de Cristian González en el entretiempo obedeció a la ventaja que había conseguido Patronato en el cierre de la etapa inicial. “Teníamos que dejar de romper el partido porque no lo necesitábamos. Esto es para la gente que critica o cuestiona ideas del fútbol que entienda que el fútbol tiene momentos. Nosotros no nos cazamos con ninguna idea, nos casamos con la manera de jugar al fútbol que es presionar y tener la pelota. ¿Para qué?: para atacar, para hacer más goles que el rival. El rival juega y tiene momentos. Sabíamos que si íbamos ganando no le íbamos a dar la posibilidad de segur jugando ataque por ataque. Cristian entró bien y el equipo respondió muy bien”, valoró.