Este sábado, a las 18.30, Independiente recibe a River Plate por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. Un partido clave para ambos.

Este sábado, a las 18.30, Independiente y River Plate protagonizarán un encuentro clave por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El equipo de Julio Vaccari, que atraviesa un difícil momento, buscará recuperar su nivel ante un Millonario que quiere mantenerse en lo más alto de la Zona B.

El Rojo, sumido en una crisis de resultados tras su eliminación en la Copa Argentina y las derrotas ante Gimnasia y Talleres en el torneo local, necesita urgentemente mejorar. Con apenas un empate en su debut frente a Sarmiento (2-2), el equipo de Vaccari marcha en el último lugar de la Zona B y está obligado a sumar para no perder terreno en la competencia.

Por su parte, el Millonario atraviesa un presente mucho más positivo. Con 7 puntos y liderando la Zona B, el equipo de Marcelo Gallardo viene de golear 3-0 a San Martín de Tucumán por la Copa Argentina, logrando su tercera victoria en cuatro partidos oficiales este semestre. Antes de esa victoria, los de Gallardo igualaron 0-0 frente a San Lorenzo en la tercera fecha del Clausura, perdiendo su puntaje perfecto.

El choque promete ser una verdadera batalla en el campo, con Independiente necesitando un triunfo urgente para evitar caer más abajo en la tabla, mientras que River Plate buscará seguir firme en la cima y consolidarse como uno de los principales candidatos al título.

La formación de Independiente vs. River, por el Torneo Clausura

Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy , Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

La formación de River vs. Independiente, por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina o Juan Fernando Quintero , Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Los datos de Independiente vs. River, por el Torneo Clausura